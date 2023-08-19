Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’a Sergio Ramos ve Davinson Sanchez’den kötü haber!

Stoperdeki sayısal eksikliği gidermek adına transfer çalışmalarını sürdüren ve Sergio Ramos için G.Saray'la rekabet halinde olan Beşiktaş, İspanyol yıldızın taleplerini değerlendirmeye aldı.

37 yaşındaki futbolcunun, siyah-beyazlılardan 7.5 milyon Euro yıllık maaş ve imza parasının yanı sıra ekstra isteklerde bulunduğu öğrenildi.

Davinson Sanchez de bonservisi ile el yaktı. Tottenham'ın 27 yaşındaki Kolombiyalı'ya 10 milyon Euro bedel biçtiği kaydedildi.

Beşiktaş için konuşulan bir başka futbolcu ise Koray Günter... Türkiye'de daha önce Galatasaray'da oynayan ve şu anda Hellas Verona'nın formasını terleten 29 yaşındaki futbolcu, yabancı kontenjanına ek bir yük gelmemesi adına avantajlı bir transfer olarak görülüyor.