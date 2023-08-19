Son dakika haberleri: Avrupa kupalarına Türkiye damgası! En çok puan toplayan ülkeyiz...

Türk takımları, 2. eleme turundan itibaren boy gösterdikleri Avrupa macerasında fire vermeden yoluna devam ederek, play-off turuna yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Konferans Ligi'nde de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'la mücadele eden Türkiye, toplamda oynadığı 16 maçın 13'ünü kazanıp, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 14 puana ulaştı ve bunun ülke puanına yansıması 3,5 puan şeklinde gerçekleşti. Böylece Polonya'yla birlikte en fazla ülke puanı toplayan ülke konumunda yer aldı.

GELECEK SEZON DEVLER LİGİ'NE DİREKT KATILMAK İÇİN İLK 10 ŞART

Ülke puanı genel klasmanında sezona 13. sırada başlayan ve geçen hafta 10. sıraya yerleşen Türkiye, 3. eleme turu maçları sonunda puantajdaki yerini korudu. UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin ilk 10'da yer alması halinde; 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu ön eleme oynamayacak ve doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak.

İŞTE PLAY-OFF MAÇLARI:

ŞAMPİYONLAR LİGİ

23 Ağustos Çarşamba 22.00 Molde-Galatasaray

KONFERANS LİGİ

24 Ağustos Perşembe 20.00 Fenerbahçe-Twente 20.00 Dinamo Kiev-Beşiktaş 21.00 Genk-Adana Demir.