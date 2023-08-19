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Giriş Tarihi: 19.8.2023 21:52

Trabzonsporlu Maxi Gomez'in yeni kulübü belli oldu

DHA
Trabzonsporlu Maxi Gomez’in yeni kulübü belli oldu

Trabzonspor'un santrfor oyuncusu Maxi Gomez'in La Liga ekibi Cadiz'e transferi konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Uruguaylı golcü, Galatasaray maçıyla son kez sahaya çıkacak.

Süper Lig'in 2'nci hafta müsabakası olan Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi transfer hareketliliği yaşanıyor. Serkan Asan'ın Pendikspor'a kiralanmasının ardından Maxi Gomez'in ayrılığı da netleşmeye başladı.

YENİ TAKIMI CADIZ OLDU

Bir süredir takımdan ayrılmak istediğini dile getiren 27 yaşındaki santrfor, La Liga ekiplerinden Cadiz'e transfer olmaya hazırlanıyor. İspanyol ekibiyle bir süredir devam eden görüşmeler sonucunda Uruguaylı oyuncunun transferi konusunda prensip anlaşmasına varıldı.

SON KEZ SAHAYA ÇIKIYOR

Cadiz'le satın alma opsiyonlu olarak kiralama görüşmeleri yapılan Gomez, bu akşam oynanacak Galatasaray maçında son kez kadroda olacak. Golcü oyuncu, müsabakanın bitiminde sağlık kontrollerinden geçmek için takımdan ayrılarak İspanya'ya gidecek.(DHA

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Trabzonsporlu Maxi Gomez'in yeni kulübü belli oldu
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