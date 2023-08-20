Trabzonspor’dan Galatasaray maçına büyük tepki! "Dursun Özbek mağdur rolünde..."

'DURSUN ÖZBEK, GELECEK MAÇLARA MAĞDUR ROLÜNDE İPOTEK KOYUYOR'

"Trabzonsporumuzun puanlarını çalanlar hakkında verilecek kararı büyük bir dikkatle bekliyoruz" ifadelerine yer verilen açıklamada, "Maçın skorunu başta VAR hakemleri olmak üzere hakemler belirleme cüreti göstermiştir. Bu kabul edilemez bir alışkanlıktır ve artık asla tekrarlanmamalıdır. Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek, geçen sezondan beri hakemleri ve federasyonu, şartlar ne olursa olsun baskı altında tutmayı bir strateji haline getirdiği için, baskıyla aldığı puanlara rağmen gelecek maçlara mağdur rolünde ipotek koymaya devam etmektedir" denildi.