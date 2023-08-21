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Giriş Tarihi: 21.8.2023 11:42

Göztepe'den Nielsen atağı

DHA
Göztepe’den Nielsen atağı

Göztepe'nin İsveç ekibi Malmö'nün Danimarkalı stoperi Lasse Nielsen'le temasa geçtiği öğrenildi.

İlk 2 haftada iç sahada Sakaryaspor'a 1-0 yenilip, deplasmanda Ümraniyespor'la golsüz berabere kalan Göztepe transferde atağa kalktı. Geçen hafta Messaoudi, Fıratcan ve Ahmed Ildız'la sözleşme imzalayan sarı-kırmızılıların şimdi de İsveç'in Malmö takımında forma giyen Danimarkalı stoper Lasse Nielsen'le temasa geçtiği öğrenildi.

Deneyimli stopere teklifin iletildiği, 35 yaşındaki futbolcunun da Göztepe'ye gelmeye sıcak baktığı vurgulandı. Transferin bu hafta resmileşmesi bekleniyor. Futbola Aalborg'da başlayan Nielsen, Hollanda'da NEC Nijmegen, Belçika'da Gent ve İsveç'te Malmö formalarını terletti. Nielsen, geçen sezon Malmö'de 17 maça çıktı.

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Göztepe'den Nielsen atağı
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