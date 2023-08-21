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Giriş Tarihi: 21.8.2023 16:52

Ivan Toney'den bahis itirafı!

Ivan Toney’den bahis itirafı!

Bahis oynadığı gerekçesiyle 2024 yılına kadar futboldan men cezası alan Brentford kulübünün futbolcusu Ivan Toney, aldığı ceza ve oynadığı bahisler hakkında açıklamalarda bulundu.

Futbol maçlarına bahis oynadığı gerekçesiyle İngiltere Futbol Federasyonu'ndan 8 ay süreyle men cezası alan Brentford'ın golcü oyuncusu Ivan Toney cezası ve oynadığı bahisler hakkında bir YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Bahis oynadığını itiraf eden Toney, "Ben sadece ilk golü ben atarım şeklinde kendime bahis yapıyordum. Başkaları gibi sarı kart göreceğime dair bahis yapıp birilerine tekme atmıyordum." ifadelerini kullandı.

Pişman olduğunu dile getiren Toney, ''İlk başlarda herkese yalan söylemiştim. Sonradan bahis oynadığımı itiraf ettim. Oynadığım için evet pişmanım.'' dedi.

Ivan Toney ayrıca büyük bir kulüpte forma giymek istediğini de dile getirdi: ''Herkes zirvede oynamak ister. Brentford şu an zirvede değil. Bir gün büyük bir kulübe gidip kupalar kazanmak için mücadele etmek herkesin yapmak isteyeceği bir şeymiş gibi hissediyorum. Bunu yaşamayalım.''

Ivan Toney'in futboldan men cezası 2024 Ocak ayında sona erecek.

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Ivan Toney'den bahis itirafı!
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