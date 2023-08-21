Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Trabzonspor, Jean-Charles Castelletto için karşı karşıya geldi!

Kadrosuna önemli takviyeler yapan Beşiktaş, stoper transeri için rotayı Fransa'ya çevirdi. Siyah-beyazlıların gündemine gelen son isim Fransa Ligue 1 takımlarından Nantes'ta forma giyen Jean-Charles Castelletto oldu.

Takvim'in Fransız basınından derlediği habere göre; siyah-beyazlı takımın Kamerunlu futbolcu için Fransız ekibine teklif yapma hazırlığında olduğu iddia edildi.

Nantes'ın Castelletto için bonuslar hariç talep ettiği bonservisin 8 milyon Euro olduğu ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı ifade edildi.

TRABZONSPOR TEKLİFTE BULUNDU

Haberde oyuncuya bir başka Süper Lig devi Trabzonspor'un da talip olduğu ve Kamerunlu oyuncu için Fransız ekibine 2,5 milyon Euro'luk teklifte bulunulduğu öne sürüldü.

28 yaşındaki Jean-Charles Castelletto, profesyonel kariyerinde çıktığı 307 maçta 11 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Kamerun Milli Takımı formasını da 18 kez giyen ve ülkesi adına 1 gol kaydeden Castelletto'nun Nantes ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.