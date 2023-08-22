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Giriş Tarihi: 22.8.2023 13:17 Son Güncelleme: 22.8.2023 13:49

Galatasaray, Molde maçının kamp kadrosunu açıkladı

AA
Galatasaray, Molde maçının kamp kadrosunu açıkladı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın Norveç ekibi Molde ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı takımın Molde karşılaşması için UEFA'ya gönderdiği ilk listede yer almayan Brezilyalı futbolcu Tete'nin kamp kadrosunda olması dikkati çekti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 kişilik kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Atakan Ordu, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Baran Aksaka, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hamza Akman, Sergio Oliveira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Cedric Bakambu.

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Galatasaray, Molde maçının kamp kadrosunu açıkladı
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