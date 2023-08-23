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Giriş Tarihi: 23.8.2023 08:21

Fred'e Marco Van Basten benzetmesi yapıldı

Fred’e Marco Van Basten benzetmesi yapıldı

Fenerbahçe'nin Manchester United'dan transferi Fred'in Samsunspor deplasmanındaki performansı İngiliz basınının takibindeydi. Planet Football 30 yaşındaki yıldızın sayılmayan golü için "Ceza sahasına koşu yaparak, 8 metre mesafeden voleyle golü atıp Marco Van Basten izlenimi yarattı. Kalecinin şansı yoktu" yorumu yaptı.

Fenerbahçe'nin Manchester United'dan transferi Fred'in Samsunspor deplasmanındaki performansı İngiliz basınının takibindeydi. Daily Mail, "Fred Türkiye'de etkileyici bir başlangıç yaparak Avrupa futbolunda hâlâ en üst seviyede oynayabileceğini herkese gösterdi. Bu galibiyetle takımı ligin zirvesine çıktı" dedi.

Planet Football ise 30 yaşındaki yıldızın sayılmayan golü için "Ceza sahasına koşu yaparak, 8 metre mesafeden voleyle golü atıp Marco Van Basten izlenimi yarattı. Kalecinin şansı yoktu" yorumu yaptı.

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Fred'e Marco Van Basten benzetmesi yapıldı
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