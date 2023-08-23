Galatasaray ile adı anılan Talisca, Al Nassr’ı Şampiyonlar Ligi’ne taşıdı! Son dakikalarda gelen gol...

Asya Şampiyonlar Ligi play-off mücadeleleri başladı. Bu sezon Brozovic, Mane'yi de kadrosuna katan Ronaldo ve Talisca'lı Al Nassr, evinde BAE ekibi Shabab Al-Ahli takımını 4-2 mağlup etti.
İKİNCİ YARIDA ŞOK GOL
Maçın 11. dakikasında gol perdesini takımın yıldızı Talisca açtı. Shabab Al-Ahli, 18. dakikada Yahya Al Ghassani'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi.
TALISCA SON DAKİKALARDA YİNE SAHNEYE ÇIKTI
7 dakika uzatma verilen maçın son 90+5. dakikasında Anderson Talisca yine sahneye çıktı ve skoru 3-2'ye getiren golü kaydetti. 90+7'de Brozovic ile bir gol daha bulan Al-Nassr maçtan 4-2 galip ayrıldı.
🔥 90+5'te Anderson Talisca...pic.twitter.com/hmdjVZiInr— Sabah Spor (@sabahspor) August 22, 2023
AL NASSR ADINI GRUPLARA YAZDIRDI
Anderson Talisca'nın 2 golle yıldızlaştığı maçta Al Nassr play-off'u geçerek adını gruplara yazdırmayı başardı.