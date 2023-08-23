Galatasaray ile adı anılan Talisca, Al Nassr’ı Şampiyonlar Ligi’ne taşıdı! Son dakikalarda gelen gol...

TALISCA SON DAKİKALARDA YİNE SAHNEYE ÇIKTI

7 dakika uzatma verilen maçın son 90+5. dakikasında Anderson Talisca yine sahneye çıktı ve skoru 3-2'ye getiren golü kaydetti. 90+7'de Brozovic ile bir gol daha bulan Al-Nassr maçtan 4-2 galip ayrıldı.