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Giriş Tarihi: 23.8.2023 09:17 Son Güncelleme: 23.8.2023 09:34

Galatasaray ile adı anılan Talisca, Al NassrŞampiyonlar Ligi'ne taşıdı! Son dakikalarda gelen gol...

Galatasaray ile adı anılan Talisca, Al Nassr’ı Şampiyonlar Ligi’ne taşıdı! Son dakikalarda gelen gol...

Asya'nın kulüpler bazındaki en büyük turnuvası olan Asya Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı yaşandı. Dün oynanan maçta Talisca, Ronaldo ve Mane'li Al Nassr, BAE ekibi Shabab Al Ahli'yi 4-2 mağlup etti. Maça damga vuran isim ise adı Galatasaray ile anılan Talisca oldu ve Brezilyalı yıldız son dakikalarda attığı golle galibiyeti getirdi ve Al Nassr'ı gruplara taşıdı.

Asya Şampiyonlar Ligi play-off mücadeleleri başladı. Bu sezon Brozovic, Mane'yi de kadrosuna katan Ronaldo ve Talisca'lı Al Nassr, evinde BAE ekibi Shabab Al-Ahli takımını 4-2 mağlup etti.

İKİNCİ YARIDA ŞOK GOL

Maçın 11. dakikasında gol perdesini takımın yıldızı Talisca açtı. Shabab Al-Ahli, 18. dakikada Yahya Al Ghassani'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi.

İkinci yarının ilk dakikasına yine sahneye çıkan Al Ghassani takımını 2-1 öne geçirdi. Maçta daha etkili taraf olan Al Nassr, Sultan Al Ghannam ile maçı 2-2'ye getirdi.

TALISCA SON DAKİKALARDA YİNE SAHNEYE ÇIKTI

7 dakika uzatma verilen maçın son 90+5. dakikasında Anderson Talisca yine sahneye çıktı ve skoru 3-2'ye getiren golü kaydetti. 90+7'de Brozovic ile bir gol daha bulan Al-Nassr maçtan 4-2 galip ayrıldı.

AL NASSR ADINI GRUPLARA YAZDIRDI

Anderson Talisca'nın 2 golle yıldızlaştığı maçta Al Nassr play-off'u geçerek adını gruplara yazdırmayı başardı.

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Galatasaray ile adı anılan Talisca, Al Nassr'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı! Son dakikalarda gelen gol...
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