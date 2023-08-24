Alman efsanesi Breitner'dan Neymar'a şok sözler: "O tam bir tiyatrocu"

Alman futbolunun efsane isimlerinden olan Paul Breitner, Al Hilal'e transfer olan Neymar için dikkat çeken sözler söyledi. Eski futbolcu, Brezilyalı yıldızı yerden yere vurdu.
Bayern Münih'in efsane futbolcularından olan 71 yaşındaki Paul Breitner yaptığı açıklamada, "Hareketleriyle son yılların en büyük aktörlerinden biri olan Bay Neymar'ı transfer ettiğiniz için teşekkür ederiz. O, sadece tiyatro yapan mükemmel futbolculardan biri." dedi.
"ÇOK SİNSİ BİR FUTBOLCU"
Breitner ayrıca, "O çok sinsi bir futbolcu. Artık ona katlanmak zorunda kalmadığınız için şükretmelisiniz." açıklamasını yaptı.