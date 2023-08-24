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Giriş Tarihi: 24.8.2023 12:54 Son Güncelleme: 24.8.2023 13:29

Alman efsanesi Breitner'dan Neymar'a şok sözler: "O tam bir tiyatrocu"

Alman efsanesi Breitner’dan Neymar’a şok sözler: O tam bir tiyatrocu

Alman futbolunun efsane isimlerinden Paul Breitner, PSG'den Al Hilal'e transfer olan Neymar için çok çarpıcı sözler söyledi. Efsane futbolcu, Neymar'dan "O tam bir tiyatrocu" diyerek bahsetti. İşte dikkat çeken o sözler.

Alman futbolunun efsane isimlerinden olan Paul Breitner, Al Hilal'e transfer olan Neymar için dikkat çeken sözler söyledi. Eski futbolcu, Brezilyalı yıldızı yerden yere vurdu.

Bayern Münih'in efsane futbolcularından olan 71 yaşındaki Paul Breitner yaptığı açıklamada, "Hareketleriyle son yılların en büyük aktörlerinden biri olan Bay Neymar'ı transfer ettiğiniz için teşekkür ederiz. O, sadece tiyatro yapan mükemmel futbolculardan biri." dedi.

"ÇOK SİNSİ BİR FUTBOLCU"

Breitner ayrıca, "O çok sinsi bir futbolcu. Artık ona katlanmak zorunda kalmadığınız için şükretmelisiniz." açıklamasını yaptı.

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Alman efsanesi Breitner'dan Neymar'a şok sözler: "O tam bir tiyatrocu"
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