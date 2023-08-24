Alman efsanesi Breitner'dan Neymar'a şok sözler: "O tam bir tiyatrocu"

Bayern Münih'in efsane futbolcularından olan 71 yaşındaki Paul Breitner yaptığı açıklamada, "Hareketleriyle son yılların en büyük aktörlerinden biri olan Bay Neymar'ı transfer ettiğiniz için teşekkür ederiz. O, sadece tiyatro yapan mükemmel futbolculardan biri." dedi.