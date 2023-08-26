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Giriş Tarihi: 26.8.2023 23:04 Son Güncelleme: 26.8.2023 23:15

Son dakika: Galatasaray resmen açıklandı! Yunus Akgün Leicester City'ye kiralandı...

Son dakika: Galatasaray resmen açıklandı! Yunus Akgün Leicester City’ye kiralandı...

Son dakika haberleri... Galatasaray Kulübü, Yunus Akgün’ün 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Leicester City ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Galatasaray Kulübü, Yunus Akgün'ün 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Leicester City ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre Leicester City Football Club Limited, şirketimize 500.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun şarta bağlı transfer bedeli 9.000.000 eurodur. Ayrıca, Leicester City Football Club Limited'e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının %15'i şirketimize ödenecektir." ifadeleri yer aldı.

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Son dakika: Galatasaray resmen açıklandı! Yunus Akgün Leicester City'ye kiralandı...
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