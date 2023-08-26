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Giriş Tarihi: 26.8.2023 13:49

Son dakika haberleri: Ülke puanı sıralamasında Türkiye uçuşa geçti! 4 takım da gruplara kalırsa...

Son dakika haberleri: Ülke puanı sıralamasında Türkiye uçuşa geçti! 4 takım da gruplara kalırsa...

Son dakika haberleri: Avrupa kupaları play-off’larında sahaya çıkan 4 takımımızdan 3 galibiyet geldi ve 10. basamaktaki yerimizi koruduk. Gruplara 4’te 4 ile kalırsak İskoçya’yı geçebilmek için önümüz açılacak.

Avrupa kupalarında ekiplerimiz yoluna devam ederken play-off ilk maçlarında 4 takımımızdan 3 galibiyet ve 1 yenilgi gelince puanımız da yükseldi.

Son 5 sezonun dikkate alındığı sıralamada Türkiye 10. basamaktaki yerini korurken rövanşta alınacak skorlarla birlikte 4 takımımız da gruplara kalırsa tarihi sezonlarımızdan birini yaşamaya bir adım daha yaklaşacağız.

Türkiye'nin bir adım önünde 9. sırada İskoçya 4 takım ile yer alırken 31.650 puanda bulunuyor. 8. sırada ise 36.900 puanı ile Belçika var.

2023-24 sezonuna baktığımızda F.Bahçe ve Beşiktaş 1.250'şer puan alarak yoluna devam ederken G.Saray ise 1.125 puan topladı. Genk'e ilk maçta mağlup olan Adana Demirspor da 0.625 puan kazandırdı. 4 takımımızın bu sezonki katkısı 4.250'ye ulaştı.

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Son dakika haberleri: Ülke puanı sıralamasında Türkiye uçuşa geçti! 4 takım da gruplara kalırsa...
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