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Giriş Tarihi: 28.8.2023 00:19

Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı'nı Mancini çalıştıracak

AA
Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı’nı Mancini çalıştıracak

Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü, bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran İtalyan Roberto Mancini oldu.

Mancini ile yapılan anlaşma, Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı'nın sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşılan videoyla duyuruldu.

Görüntünün yanına "O bir doğuştan kazanan ve tarih yazan futbol efsanesi. Suudi Arabistan'a hoş geldin." notu düşüldü.

58 yaşındaki Mancini, 2018'de göreve başladığı ve iki hafta önce istifa ettiği İtalya Milli Takımı'nı, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda zafere taşıdı.

Mancini, ülkesinde Fiorentina, Lazio, Inter, İngiltere'de Manchester City, Türkiye'de Galatasaray (2013-2014), Rusya'da ise Zenit'in teknik direktörlüğünü yaptı.

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Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı'nı Mancini çalıştıracak
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