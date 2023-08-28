Marco Paixao, kaldığı yerden devam ediyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, gollerine kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu 21 golle bitirerek gol kralı olan 38 yaşındaki oyuncu, bu sezon da ligin ilk 3 haftası itibariyle Tuzlaspor maçında sakatlığı sebebiyle forma giyememesine rağmen Şanlıurfaspor (1) ve Kocaelispor (1) maçlarında gol atarak şimdiden iki gole ulaştı.

Öte yandan Marco Paixao, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında gol kralı oldu. Portekizli oyuncunun bu sezon da gol krallığı unvanını alması durumunda son 6 sezonda 5. kez gol krallığı sevinci yaşamış olacak.