Son dakika Galatasaray haberleri: Yunus Akgün’ün forması kimin olacak? Tete mi Barış Alper Yılmaz mı?

Molde ile oynanan ilk maçta mücadelenin kahramanı olan Yunus Akgün, takımdan ayrıldı. Okan Buruk, Yunus'un yerine forma vereceği ismi ise henüz belirlemedi.

Barış Alper Yılmaz ve Tete arasında idmanlarda forma rekabeti yaşanıyor. Yarın gece Muslera'nın önünde yine Boey-Nelsson-Abdülkerim-Angelino dörtlüsü görev alacak.

Cezası biten Torreira ilk 11'e dönecek ve orta sahada Oliveira'yı tamamlayacak. İleri uçtaki İcardi'ye Mertens ve Kerem Aktürkoğlu destek verecek.

ROSS KENDİNE GELDİ

Kiralık olarak Hollanda ekibi Nijmegen'e gönderilen Mathias Ross kendini buldu. Waalwijk karşısında etkili oyunu ile takımını sırtlayan Danimarkalı stoper, istatistikleri ile de göz doldurdu. 7 kez tehlike engelleyen ve %86'lık isabetli pas oranı yakalayan Ross ayrıca %70'lik ikili mücadele kazanma oranına da ulaştı.