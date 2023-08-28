Son dakika haberi: Fenerbahçe’den transfer müjdesi! Stoper ve 6 numara...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... SABAH Spor'un usta yazarı Gürcan Bilgiç, sarı lacivertlilerin gündeminde dair çarpıcı bir yazı derledi. Kanarya'ya dair birçok konuya değinen Bilgiç, transferle ilgili de müjdeyi verdi. İşte o yazı...
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal,8+3 sisteminde sizce hangi yerli futbolcularıkullanacak?
Samsunspor maçında gireni-çıkanı ile 10 yerlioynatan bir teknik adam var karşımızda. Şumesajı net verdi oyuncularına; "Pasaportdeğil, performans formayı alır…" Bu çokönemli bir durum. Çünkü yerli oyuncununaidiyeti, sorumluluk duygusu dahayüksektir. Parasını alamayan yabancıkendisini naza çeker, Gomis'tegördük daha önce. Türk oyuncu isefarklı yaklaşır krizlere. Dönene kadarFerdi dışında forması garanti olanTürk yok. Serdar, Mert Hakan, İrfanCan, Cengiz Ünder, Mert Müldür veyaİrfan Can Eğribayat'ı ilk on bire koysanız,kimse 'Neden?' demez. Kartal'ınbaşarısı, bu dengeyi kurarak oyuncularınafırsat sunması.
BURUK VE GÜNEŞ TEDİRGİN OLMALI!
İsmail Kartal için nelersöylersiniz?
Bir kere halefini (Jesus) 7 maçta geridebıraktı. Yeni bir kadro kurmasına rağmen,bütün takımı sistemin bir parçası haline getirdi.Türk oyuncularını linçcilerin elinden kurtardığıgibi, yeniden takımın kahramanı haline getiriyor.Tadic-Dzeko gibi iki ustayı, sadece sahada tutmadı,teknik heyetin de bir parçası yaptı. Samandıra'ya tekrar'bilimi' getirdi. Oyuncuların keyif aldığını dafark ediyorsunuz. Ama Kartal'ın bu performansı,esasında Okan Buruk ve Şenol Güneş içintedirgin edici olmalı. Geçen sezonki gibi'Hurra' deyip, üstlerine gelecek birtakım olmayacak bu kez karşılarında.
ALGIYA İZİN YOK! KALE LİVAKOVİC'İN
Kaleci İrfan Can Eğribayatbaşarılı bir performans sergiliyor.Yeni transfer Livakovicdirekt 11'e girer mi?
Dominik Livakovic ilkmaçta kaleye geçecekve devam edecek. HırvatistanMilli Takımıkalecisini boşunaalmadılar. Takımaalışması, arkadaşlarınıtanıması vekendisinden neler beklendiğinianlaması için de oynamasıgerekiyor. Bu çok basitsorunun gündeme getirilmesiaslında bir algı çalışması. AltayBayındır ile ilgili yaralı olanFenerbahçe taraftarını kararsızhale getirmek, İsmail hocayabaskı kurmak, İrfan Can Eğribayat'ı'dolduruşa' getirmek vararkasında. Livakovic varsa,Livakovic oynar.
ALTI NUMARA VE STOPER ALINABİLİR
Fenerbahçe transferedevam etmeli mi?
Sezon başında da benzergörüşteydim. Yönetim çoknet dokunuşlar yaptı ve ilkon bir transferleri gerçekleştirdi.Tartışılmayacakisimler geldi, takım kalitesiçok yukarılaraçıktı. İsmailKartal bunuoyun gücüile dahada etkilihale getiriyor. Sadece gidenlerolursa, yerleri doldurulmalı.Arao ile Crespogitti, İsmail tek kaldı. Birdefansif oyuncu (altı numara)lazım. Olmazsa, Zajc daMert Hakan da Fred de oynarorada. Peres'in gitmesi sözkonusuysa bir stoper;Batshuayi veya Kingayrılacaksa bir forvetalınabilir. Alınmasaproblem mi;değil…
YENİ MODA İKİLİLER FORMASYONU
Sağ kanatta İrfan Can çokformda. Cengiz de var. Kimoynamalı?
Bu sezonu Fenerbahçe açısından'ikililer' formasyonu ilekonuşacağız sanki. Ferdi-Tadic,Osayi-İrfan Can Kahveci, İsmail-Fred ve Cengiz Ünder-Dzeko…Twente maçında İsmailhocanın ikinci yarıda yaptığıhamle de bu ipucunu verdi.Samsunspor karşısında daFerdi'yi sola, Tadic'in arkasınaçekti. Yani Cengiz ileİrfan Can arasındaki seçim,Dzeko ile doğru orantılı olabilir.Dzeko oynadığında farklıdüşünebilir. İrfan Can'ın "8-10"numara oynadığını, Tadic'indinlenmesi gereken maçlardaCengiz'in solda değerlendirilebileceğinide bilmek gerekir.