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Giriş Tarihi: 28.8.2023 09:00

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den transfer müjdesi! Stoper ve 6 numara...

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberi: Fenerbahçe’den transfer müjdesi! Stoper ve 6 numara...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... SABAH Spor'un usta yazarı Gürcan Bilgiç, sarı lacivertlilerin gündeminde dair çarpıcı bir yazı derledi. Kanarya'ya dair birçok konuya değinen Bilgiç, transferle ilgili de müjdeyi verdi. İşte o yazı...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 8+3 sisteminde sizce hangi yerli futbolcuları kullanacak?

Samsunspor maçında gireni-çıkanı ile 10 yerli oynatan bir teknik adam var karşımızda. Şu mesajı net verdi oyuncularına; "Pasaport değil, performans formayı alır…" Bu çok önemli bir durum. Çünkü yerli oyuncunun aidiyeti, sorumluluk duygusu daha yüksektir. Parasını alamayan yabancı kendisini naza çeker, Gomis'te gördük daha önce. Türk oyuncu ise farklı yaklaşır krizlere. Dönene kadar Ferdi dışında forması garanti olan Türk yok. Serdar, Mert Hakan, İrfan Can, Cengiz Ünder, Mert Müldür veya İrfan Can Eğribayat'ı ilk on bire koysanız, kimse 'Neden?' demez. Kartal'ın başarısı, bu dengeyi kurarak oyuncularına fırsat sunması.


BURUK VE GÜNEŞ TEDİRGİN OLMALI!

İsmail Kartal için neler söylersiniz?

Bir kere halefini (Jesus) 7 maçta geride bıraktı. Yeni bir kadro kurmasına rağmen, bütün takımı sistemin bir parçası haline getirdi. Türk oyuncularını linçcilerin elinden kurtardığı gibi, yeniden takımın kahramanı haline getiriyor. Tadic-Dzeko gibi iki ustayı, sadece sahada tutmadı, teknik heyetin de bir parçası yaptı. Samandıra'ya tekrar 'bilimi' getirdi. Oyuncuların keyif aldığını da fark ediyorsunuz. Ama Kartal'ın bu performansı, esasında Okan Buruk ve Şenol Güneş için tedirgin edici olmalı. Geçen sezonki gibi 'Hurra' deyip, üstlerine gelecek bir takım olmayacak bu kez karşılarında.

ALGIYA İZİN YOK! KALE LİVAKOVİC'İN

Kaleci İrfan Can Eğribayat başarılı bir performans sergiliyor. Yeni transfer Livakovic direkt 11'e girer mi?

Dominik Livakovic ilk maçta kaleye geçecek ve devam edecek. Hırvatistan Milli Takımı kalecisini boşuna almadılar. Takıma alışması, arkadaşlarını tanıması ve kendisinden neler beklendiğini anlaması için de oynaması gerekiyor. Bu çok basit sorunun gündeme getirilmesi aslında bir algı çalışması. Altay Bayındır ile ilgili yaralı olan Fenerbahçe taraftarını kararsız hale getirmek, İsmail hocaya baskı kurmak, İrfan Can Eğribayat'ı 'dolduruşa' getirmek var arkasında. Livakovic varsa, Livakovic oynar.

ALTI NUMARA VE STOPER ALINABİLİR

Fenerbahçe transfere devam etmeli mi?

Sezon başında da benzer görüşteydim. Yönetim çok net dokunuşlar yaptı ve ilk on bir transferleri gerçekleştirdi. Tartışılmayacak isimler geldi, takım kalitesi çok yukarılara çıktı. İsmail Kartal bunu oyun gücü ile daha da etkili hale getiriyor. Sadece gidenler olursa, yerleri doldurulmalı. Arao ile Crespo gitti, İsmail tek kaldı. Bir defansif oyuncu (altı numara) lazım. Olmazsa, Zajc da Mert Hakan da Fred de oynar orada. Peres'in gitmesi söz konusuysa bir stoper; Batshuayi veya King ayrılacaksa bir forvet alınabilir. Alınmasa problem mi; değil…

YENİ MODA İKİLİLER FORMASYONU

Sağ kanatta İrfan Can çok formda. Cengiz de var. Kim oynamalı?

Bu sezonu Fenerbahçe açısından 'ikililer' formasyonu ile konuşacağız sanki. Ferdi-Tadic, Osayi-İrfan Can Kahveci, İsmail- Fred ve Cengiz Ünder-Dzeko… Twente maçında İsmail hocanın ikinci yarıda yaptığı hamle de bu ipucunu verdi. Samsunspor karşısında da Ferdi'yi sola, Tadic'in arkasına çekti. Yani Cengiz ile İrfan Can arasındaki seçim, Dzeko ile doğru orantılı olabilir. Dzeko oynadığında farklı düşünebilir. İrfan Can'ın "8-10" numara oynadığını, Tadic'in dinlenmesi gereken maçlarda Cengiz'in solda değerlendirilebileceğini de bilmek gerekir.

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