Son dakika haberi: Fenerbahçe’den transfer müjdesi! Stoper ve 6 numara...

maçında gireni-çıkanı ile 10 yerlioynatan bir teknik adam var karşımızda. Şumesajı net verdi oyuncularına; "Pasaportdeğil, performans formayı alır…" Bu çokönemli bir durum. Çünkü yerli oyuncununaidiyeti, sorumluluk duygusu dahayüksektir.Türk oyuncu isefarklı yaklaşır krizlere. Dönene kadarFerdi dışında forması garanti olanTürk yok. Serdar, Mert Hakan, İrfanCan, Cengiz Ünder, Mert Müldür veyaİrfan Can Eğribayat'ı ilk on bire koysanız,kimse 'Neden?' demez.İsmailkere halefini (Jesus) 7 maçta geridebıraktı. Yeni bir kadro kurmasına rağmen,bütün takımı sistemin bir parçası haline getirdi.Türk oyuncularınıelinden kurtardığıgibi, yeniden takımın kahramanı haline getiriyor.Tadic-Dzeko gibi iki ustayı, sadece sahada tutmadı,teknik heyetin de bir parçası yaptı. Samandıra'ya tekrargetirdi. Oyuncuların keyif aldığını dafark ediyorsunuz. Ama Kartal'ın bu performansı,esasında Okan Buruk ve Şenol Güneş içintedirgin edici olmalı. Geçen sezonki gibideyip, üstlerine gelecek birtakım olmayacak bu kez karşılarında.Livakovic ilkmaçta kaleye geçecekve devam edecek. HırvatistanMilli Takımıkalecisini boşunaalmadılar. Takımaalışması, arkadaşlarınıtanıması vekendisinden neler beklendiğinianlaması için de oynamasıgerekiyor. Bu çok basitsorunun gündeme getirilmesiaslında bir algı çalışması. AltayBayındır ile ilgili yaralı olanFenerbahçe taraftarını kararsızhale getirmek, İsmail hocayabaskı kurmak, İrfan Can Eğribayat'ı'dolduruşa' getirmek vararkasında.başında da benzergörüşteydim. Yönetim çoknet dokunuşlar yaptı ve ilkon bir transferleri gerçekleştirdi.Tartışılmayacakisimler geldi, takım kalitesiçok yukarılaraçıktı. İsmailKartal bunuoyun gücüile dahada etkilihale getiriyor.Birdefansif oyuncu (altı numara)lazım. Olmazsa, Zajc daMert Hakan da Fred de oynarorada. Peres'in gitmesi sözkonusuysa bir stoper;Batshuayi veya Kingayrılacaksa bir forvetalınabilir.sezonu Fenerbahçe açısından'ikililer' formasyonu ilekonuşacağız sanki. Ferdi-Tadic,Osayi-İrfan Can Kahveci, İsmail-Fred ve Cengiz Ünder-Dzeko…Twente maçında İsmailhocanın ikinci yarıda yaptığıhamle de bu ipucunu verdi.Samsunspor karşısında daFerdi'yi sola, Tadic'in arkasınaçekti.Dzeko oynadığında farklıdüşünebilir. İrfan Can'ın "8-10"numara oynadığını, Tadic'indinlenmesi gereken maçlardaCengiz'in solda değerlendirilebileceğinide bilmek gerekir.