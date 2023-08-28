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Giriş Tarihi: 28.8.2023 14:43

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a transferi iptal olan Lyanco Katar'a transfer oldu!

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’a transferi iptal olan Lyanco Katar’a transfer oldu!

Beşiktaş'ın Southampton'dan kadrosuna katmak istediği Lyanco, dizindeki sakatlık nedeniyle siyah-beyazlılara imza atamamıştı. Brezilyalı stoper yeni takımına imzayı attı.

Beşiktaş prensipte anlaştığı ve İstanbul'a getirdiği Lyanco'nun, sağlık kontrollerinde sorun çıkması nedeniyle transferden vazgeçmişti.

Stoper oyuncusu yeni takımıyla sözleşme imzaladı.

Beşiktaş olmadı; Katar'a gitti

26 yaşındaki Lyanco, Katar ekiplerinden Al Gharafa'ya Transfer oldu.

Ne olmuştu?

Beşiktaş'ın İstanbul'a getirdiği Brezilyalı stoperin sağlık kontrolleri sırasında diz kıkırdağında problem görüldü. Bu gelişme üstüne siyah-beyazlılar transferi beklemeye aldı.

İkinci kez sağlık kontrolüne sokulan Brezilyalı savunmacının sakatlığının doktorlar tarafından riskli bulunmasının ardından, Beşiktaş 26 yaşındaki stoperin transferinden vazgeçti. Brezilyalı savunmacı sonrasında Southampton'a geri döndü.

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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a transferi iptal olan Lyanco Katar'a transfer oldu!
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