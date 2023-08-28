Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’a transferi iptal olan Lyanco Katar’a transfer oldu!

Beşiktaş prensipte anlaştığı ve İstanbul'a getirdiği Lyanco'nun, sağlık kontrollerinde sorun çıkması nedeniyle transferden vazgeçmişti.
Stoper oyuncusu yeni takımıyla sözleşme imzaladı.
Beşiktaş olmadı; Katar'a gitti
26 yaşındaki Lyanco, Katar ekiplerinden Al Gharafa'ya Transfer oldu.
Ne olmuştu?
Beşiktaş'ın İstanbul'a getirdiği Brezilyalı stoperin sağlık kontrolleri sırasında diz kıkırdağında problem görüldü. Bu gelişme üstüne siyah-beyazlılar transferi beklemeye aldı.
İkinci kez sağlık kontrolüne sokulan Brezilyalı savunmacının sakatlığının doktorlar tarafından riskli bulunmasının ardından, Beşiktaş 26 yaşındaki stoperin transferinden vazgeçti. Brezilyalı savunmacı sonrasında Southampton'a geri döndü.