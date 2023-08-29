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Giriş Tarihi: 29.8.2023 11:04

Fenerbahçe'de sürpriz isim! Krepin Diatta gündeme geldi...

Fenerbahçe’de sürpriz isim! Krepin Diatta gündeme geldi...

Bu sezon transferin hızlı takımı olan Fenerbahçe, kadrosuna birçok yıldızı kattı. Sarı-lacivertli takım gündemine sürpriz bir ismi aldı. Kanarya, Monaco'da forma giyen Krepin Diatta'yı gündemine aldı.

Transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katan Fenerbahçe son olarak kaleye Dominik Livakovic hamlesini yaptı. Birçok yıldızı transfer eden sarı-lacivertli takım bir ismi daha gündemine aldı.

KREPİN DİATTA GÜNDEME GELDİ

Cengiz Ünder sonrası sağ kanada bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Monaco'da forma giyen Senegalli yıldız oyuncu Krepin Diatta'yı gündemine aldı. Diatta'nın transferine teknik direktör İsmail Kartal'ın onay verdiği de gelen haberler arasında.

2025 yılına kadar Monaco ile sözleşmesi olan Diatta'nın piyasa değeri 15 milyon Euro. Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun şartlarını görüşmek için Monaco yönetimiyle masaya oturacak.

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Fenerbahçe'de sürpriz isim! Krepin Diatta gündeme geldi...
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