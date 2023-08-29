Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal’dan stoper atağı! Listede 3 aday...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta öncelik savunmaya yapılacak takviyede.

Hürriyet gazetesinde yer alan haberde transfer döneminde kadrosunu Daniel Amartey ile güçlendiren siyah-beyazlıların savunmayı bir isimle daha güçlendirmek istediği belirtildi.

Haberde, teknik direktör Şenol Günş'in Daniel Amartey'den memnun olmasına rağmen bir stoper transferinin daha yapılacağı aktarılırken Beşiktaş'ın listesinde 3 isim yer alıyor.

Beşiktaş'ın stoper tranferi için listesinde Tottenham'dan Davinson Sanchez, Atalanta'dan Berat Djimsiti ve Dinamo Moskova'dan Saba Sazonov bulunurken Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından görüşmelerin hızlanacağı ifade edildi.

MONTERO'YLA YOLLAR AYRILDI



Beşiktaş'tan dün yapılan açıklamada Francisco Montero'nun Portekiz ekibi Arouca'ya kiralandığı bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Francisco Montero, 2023-24 sezonu sonuna kadar Portekiz'den FC Arouca'ya geçici transfer olmuştur. Francisco Montero'ya yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.