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Giriş Tarihi: 29.8.2023 10:22

Son dakika haberleri: Golden sonra Erling Haaland'ın sırtına çıkan kişi dünya şampiyonu boksör çıktı!

Son dakika haberleri: Golden sonra Erling Haaland’ın sırtına çıkan kişi dünya şampiyonu boksör çıktı!

Son dakika haberleri: Premier Lig'de Manchester City'nin Sheffield United'ı 2-1 yenerek liderliğe yükseldiği maçta sahaya atlayarak Norveçli golcü Erling Haaland'a sarılan ve ardından sırtına çıkan kişinin eski dünya hafif sıklet boks şampiyonu Terry Flanagan olduğu ortaya çıktı.

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'nin Sheffield United'ı 2-1 yenerek liderliğe yükseldiği maç ilginç anlara sahne oldu. Bir taraftar Erling Haaland'ın kaydettiği golün ardından sahaya atlayarak yıldız futbolcuya sarıldı ve sırtına çıktı. Olay büyük ses getirirken, güvenlik tarafından uzaklaştırılan kişinin eski dünya hafif sıklet boks şampiyonu Terry Flanagan olduğu ortaya çıktı.

SAHAYA ATLAYARAK HAALAND'DA SARILDI

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Sheffield United karşısında 37. dakikada penaltı kaçıran Haaland'ın 63. dakikada attığı golle öne geçti. Golün hemen ardından bir taraftar sahaya atlayarak Haaland'a sarılarak sırtına çıktı.

ESKİ DÜNYA BOKS ŞAMPİYONU ÇIKTI

Güvenlik görevlilerinin kısa sürede müdahale ederek sahadan uzaklaştırdığı taraftarın eski dünya hafif sıklet boks şampiyonu Terry Flanagan olduğu anlaşıldı.

ALTIN KEMERİNİ 4 DEFA KORUMAYI BAŞARDI

Daily Mail'in haberine göre 2015-2017 arasında WBO hafif sıklet dünya şampiyonu olan Flanagan, altın kemerini 4 defa korumayı başardı. 34 yaşındaki eski boksörün, 2018 yılında emekli olduğu vurgulandı.

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Son dakika haberleri: Golden sonra Erling Haaland'ın sırtına çıkan kişi dünya şampiyonu boksör çıktı!
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