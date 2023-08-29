Son dakika haberleri: İspanya’da Luis Rubiales krizi büyüyor! Hem soruşturma hem de açlık grevi başladı

SPOR TAHKİM MAHKEMESİNE BAŞVURDULAR

Kültür ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Yüksek Konseyinin (CSD) Başkanı Victor Francos da düzenlediği basın toplantısında, Spor Tahkim Mahkemesine yaptıkları başvurudan henüz cevap alamadıkları ama Rubiales'in ihtiyati olarak görevden alınması için gerekli koşulların olduğunu savundu.

CSD Başkanı, Rubiales olayından dolayı İspanya'nın 2030 Dünya Kupası'nı organize etmek için sunduğu adaylığı zarar gördüğünü, 1 Ocak 2024'ten itibaren İspanyol federasyonlarının tüm yönetim kadrosunun en az yüzde 40'ının kadın olacağını ve RFEF'in yapısının değişmek zorunda olduğunu söyledi.

CSD tarafından "yetkinin kötüye kullanılması ve sportif adaba aykırı girişim" ile suçlanan Rubiales'in Spor Tahkim Mahkemesi tarafından suçlu bulunması halinde RFEF başkanlığından tamamen alınma, 2 ile 15 yıl arasında kamu görevinden men ve 3 bin ile 30 bin avro arasında para cezası alma olasılıkları bulunuyor.