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Giriş Tarihi: 4.9.2023 13:32

Son dakika haberleri: Stefan Kuntz'tan flaş Melissa Vargas çıkışı: "Erkek kardeşi var mı?"

Son dakika haberleri: Stefan Kuntz’tan flaş Melissa Vargas çıkışı: Erkek kardeşi var mı?

Son dakika haberleri: A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusu Melissa Vargas hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, BTC Türk ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında yapılan sponsorluk anlaşmasında ilginç bir çıkış yaptı.

Yabancı teknik antrenörlere karşı Türkiye'de olan tutumu eleştiren Kuntz, Avrupa Şampiyonu olan Kadın Voleybol Milli Takımı'nı da bir yabancının çalıştırdığını hatırlattı. Kuntz, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Küba asıllı milli oyuncu Melissa Vargas'ın erkek kardeşi olup olmadığını da sordu!

"VARGAS'A SORMAK LAZIM"

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Eskişehir'de 8 Eylül Cuma günü Ermenistan ile yapılacak maça hazırlanan Alman teknik adam Kuntz, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda en değerli oyuncu seçilen Melissa Vargas'dan övgüyle söz ettikten sonra, "Melissa Vargas'a sormak lazım acaba erkek kardeşi var mı?" diyerek, espri yaptı. Kuntz, bu esprisiyle takımında onun gibi bir ismin olmasını temenni ettiğini ima etti.

"GÜVEN DUYMAK GEREKİYOR"

Filenin Sultanları antrenörü Daniele Santarelli'nin başarısına dikkat çeken Kuntz, yabancı hocalara güven duyulması gerektiğini ifade etti. Kuntz, "Voleybol Milli Takımı'nda da yıllardır yabancı bir teknik adam var, ondan önce de yabancı vardı. Başarı geldi. Böylelikle yabancı hocalara güven duymak gerekiyor." dedi.

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Son dakika haberleri: Stefan Kuntz'tan flaş Melissa Vargas çıkışı: "Erkek kardeşi var mı?"
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