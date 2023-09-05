Son dakika Fenerbahçe haberleri: İrfan Can Eğribayat’ın formayı bırakmaya niyeti yok! Flaş istatistik...

Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenen Fenerbahçe'nin bu sezon bileği bükülmüyor. Sarı-lacivertliler, oynadığı 9 maçın tamamından zaferle çıkarken kaleci İrfan Can Eğribayat da performansıyla göz doldurdu.

Göztepe'den bonservisi alınan 25 yaşındaki eldiven, bir anlamda yeni transfer Dominik Livakovic'e de gözdağı verdi.

Formayı kolay kolay bırakmayacağını gösteren İrfan Can, ligde ve Avrupa kupalarında bu sezon toplam 5 karşılaşmada eldivenleri giyerken teknik direktör İsmail Kartal'ın da yüzünü kara çıkarmadı.

Deneyimli file bekçisi, kalesine isabet eden 12 şutun 11'inde rakiplerine duvar olurken yüzde 92'lik kurtarış karnesine imza attı. Maribor ile oynanan rövanş mücadelesinde penaltı kurtaran İrfan Can, tek golü 5-1 devirdikleri Twente'den yedi.