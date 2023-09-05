Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Fenerbahçe haberleri: İrfan Can Eğribayat'ın formayı bırakmaya niyeti yok! Flaş istatistik...
Giriş Tarihi: 5.9.2023 10:08

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İrfan Can Eğribayat'ın formayı bırakmaya niyeti yok! Flaş istatistik...

UĞUR ÇEM
Son dakika Fenerbahçe haberleri: İrfan Can Eğribayat’ın formayı bırakmaya niyeti yok! Flaş istatistik...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezon görev yaptığı 5 karşılaşmada 12 isabetli şutun 11’ini kurtaran 25 yaşındaki İrfan Can Eğribayat, yüzde 92’lik başarı değeriyle eldivenleri vermeye niyeti olmadığını gösterdi.

Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenen Fenerbahçe'nin bu sezon bileği bükülmüyor. Sarı-lacivertliler, oynadığı 9 maçın tamamından zaferle çıkarken kaleci İrfan Can Eğribayat da performansıyla göz doldurdu.

Göztepe'den bonservisi alınan 25 yaşındaki eldiven, bir anlamda yeni transfer Dominik Livakovic'e de gözdağı verdi.

Formayı kolay kolay bırakmayacağını gösteren İrfan Can, ligde ve Avrupa kupalarında bu sezon toplam 5 karşılaşmada eldivenleri giyerken teknik direktör İsmail Kartal'ın da yüzünü kara çıkarmadı.

Deneyimli file bekçisi, kalesine isabet eden 12 şutun 11'inde rakiplerine duvar olurken yüzde 92'lik kurtarış karnesine imza attı. Maribor ile oynanan rövanş mücadelesinde penaltı kurtaran İrfan Can, tek golü 5-1 devirdikleri Twente'den yedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Venedik Film Festivali'ne giden Melis Sezen beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Verdiği pozlarla olay oldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA! İYİ Partili Adnan Beker'den bomba 6'lı masa itirafı: Memleketi Allah korumuş, bakanları bile oluşturamazdık
Aşkları doludizgin devam ediyor! Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı ne zaman evleniyor?
Eski sevgilim evimi soydu! Şarkıcı Eva Benir’den yapımcı Ogan Şenyolcu’ya şok suçlama!
Talihsız kaza aileyi birleştirdi
Son Dakika: Ünlü sanatçı Sümer Ezgü trafik kazası geçirdi! İşte Sümer Ezgü’nün son sağlık durumu!
İYİ Parti'den 'CHP ile yerel seçim görüşmesi' iddialarına jet yanıt: Külliyen yalan
Ya biz?
Korna tartışmasında kan aktı: Torunu yaşındaki genci vurdu
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: İrfan Can Eğribayat'ın formayı bırakmaya niyeti yok! Flaş istatistik...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA