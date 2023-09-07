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Giriş Tarihi: 7.9.2023 12:00

Son dakika haberleri: İspanya'dan şoke eden hata! Kraliyet Spor Liyakat Nişanı'nı Icardi'nin kardeşine verdiler

Son dakika haberleri: İspanya’dan şoke eden hata! Kraliyet Spor Liyakat Nişanı’nı Icardi’nin kardeşine verdiler

İspanya'da FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali sonrasındaki ödül töreninde yaşanan skandalın çalkantısı devam ederken garip bir olay daha yaşandı. Kadınlar Dünya Kupası'nı ilk kez kazanma başarısı gösteren İspanya'da, şampiyonluktan daha fazla Rubiales'in skandal hareketi konuşulurken İspanyol hükümeti sıra dışı bir hataya imza attı.

İspanya'da Dünya Kupası zaferinin ardından yaşanan Rubiales skandalının yankıları devam ederken sıra dışı bir hata yapıldı.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçında İngiltere'yi 1-0 yenerek tarihinde ilk defa şampiyonluk yaşayan İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın madalya töreninde yaşananlar dünya gündemine yerleşmişti.

BAŞKAN RUBİALES'İN HAREKETLERİ TEPKİ TOPLADI

Sidney'deki maç sonrasındaki madalya töreni ve kutlamalar sırasında RFEF Başkanı Rubiales'in bazı hareketleri tepki almıştı.

İSPANYOL OYUNCUYU DUDAĞINDAN ÖPTÜ

Sevinç gösterisi sırasında şeref tribününden uygunsuz hareketler yapan Rubiales, İspanyol futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öperek skandala imza atmıştı.

GÖREVDEN ALINDI

FIFA Disiplin Kurulunun açtığı soruşturma kapsamında geçici olarak görevinden alınan Rubiales'in istifa etmesi için İspanya'da siyasi ve sosyal tüm baskılar devam ederken Kültür ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Yüksek Konseyinin başvurusunu değerlendiren Spor Tahkim Mahkemesi (TAD), Rubiales'in önünü açan bir karar almıştı.

Rubiales'in hareketlerini "uygunsuz davranış nedeniyle iki ciddi suç" olarak değerlendirse de "ağır suç" tanımlamasını yapmamasından yasal olarak Rubiales'in önünü açan bir karar almıştı.

İSTİFAYA DİRENDİ

İspanyol hükümeti ise TAD'a bir kez daha başvurarak "ülke imajına zarar verme" eleştirilerini yönelttiği Rubiales'in görevinden tamamen alınması kararı çıkartmak için girişimde bulunurken tüm yaşananlara rağmen Rubiales istifa etmedi.

ŞAMPİYON HOCA GÖREVDEN ALINDI

İspanya Kadın Futbol Milli Takımı'nı tarihinde ilk kez dünya şampiyonu yapan Teknik Direktör Jorge Vilda Rodriguez, ülke içinde yaşanan "feminizm ve eşitlik" tartışmalarının ardından görevden alındı.

RUBİALES'İ ALKIŞLADI

İstifa etmeyeceğini açıklayan Rubiales'i alkışlayan Teknik Direktör Jorge Vilda Rodriguez, baskılar sonucunda Rubiales'in yerine RFEF Başkanlığı'na getirilen Pedro Rocha ile toplanan yönetim kurulu tarafından görevinden alındı.

SIRA DIŞI OLAY

İspanya'da Rubiales olayının yankıları sürerken sıra dışı bir hata yapıldı.

İspanyol hükümeti, Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan Ivana Andres yerine yanlışlıkla Mauro Icardi'nin kız kardeşi Ivana Icardi'yi Kraliyet Spor Liyakat Nişanı ile onurlandırdı.

ÖZÜR MESAJI YAYIMLANDI

İspanya Ulusal Spor Konseyi (CSD), Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan kaptan Ivana Andres yerine Mauro Icardi'nin kız kardeşi Ivana Icardi'ye Kraliyet Spor Liyakat Nişanı verilmesinin ardından özür mesajı yayımladı.

ESPRİLİ PAYLAŞIM

Ivana Icardi ise yanlışın düzeltilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Esprili bir paylaşım yapan Ivana Icardi, "Arkadaşlarımın ve tanıdıklarımın bugün beni doğum günümden daha fazla kutlamasına katlanmak zorunda kaldığım için bir Madalya istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Yanlışın düzeltilmesinin ardından Ivana Icardi konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Ivana Icardi, "Arkadaşlarımın ve tanıdıklarımın bugün beni doğum günümden daha fazla kutlamasına katlanmak zorunda kaldığım için bir Madalya istiyorum" ifadesini kullandı.

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Son dakika haberleri: İspanya'dan şoke eden hata! Kraliyet Spor Liyakat Nişanı'nı Icardi'nin kardeşine verdiler
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