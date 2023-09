Riva’da Milli Takım için üç isim masada!

A Milli Takım'ın evinde Ermenistan ile 1-1 berabere kalması, bunun yanı sıra ortaya koyulan performans ile birlikte fatura da Stefan Kuntz'a kesildi. Haziran ayında Letonya ve Galler maçlarını kazanarak kredisini uzatan Alman hoca Ermenistan beraberliğinin ardından yeniden topun ağzında. Kuntz'un görevden alınması konusunda kamuoyundan baskı gelirken, TFF yönetiminin 12 Eylül'de Belçika'da Japonya ile oynanacak özel maçın ardından toplanacağı ve hocanın geleceğiyle ilgili karar vereceği kaydedildi. Yönetim içerisinde ekim ayında oynanacak kritik sınavlarda Avrupa Şampiyonası'nı riske atmamak için takımı yeniden hem oyun hem mental olarak da toparlayacak bir teknik direktörün göreve getirilmesi düşüncesi hakim.



ABDULLAH AVCI TFF BİNASINDA!



TFF'de öne çıkan 3 aday var… Bu isimlerden en önde olanı Abdullah Avcı. Tecrübeli teknik adamla, hazirandaki maçlar öncesi görüşme gerçekleştirilmişti. Kuntz'un Letonya veya Galler'e takılması halinde, milli takım Avcı'ya emanet edilecekti. Yönetimde, çoğunluğun fiikri deneyimli hocadan yana. Fatih Terim'in ve Sergen Yalçın'ın da adı telaffuz ediliyor. Bu arada Abdullah Avcı'nın dün Riva'ya gitmesi kafaları karıştırdı. Ancak Avcı'nın daha önceki program dahilinde hakem semineri için davet aldığı öğrenildi.



ABDULLAH AVCI



2011-2013 arası 18 maçta Türkiye'yi çalıştıran Avcı, 6 galibiyet-4 beraberlik-8 mağlubiyet aldı. Avcı, 2021- 22'de Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıdı...



FATİH TERİM



1993-1996, 2005-2009 ve 2013-2017 arasında A Milli Takımı yöneten Fatih Terim, toplam 68 maçta 34 galibiyet, 16 beraberlik ve 18 mağlubiyet elde etti.



SERGEN YALÇIN



Daha önce Milli Takım'ı hiç çalıştırmayan Sergen Yalçın, son takımı Beşiktaş ile Süper Lig'i kazanırken Kartal'la 79 maçta 45 galibiyet-10 beraberlik- 24 yenilgi aldı.



2 GÖRÜŞ



Murat ÖZBOSTAN: Önce istikrar...



Milli Takım'da son 10 yılda 5 teknik adam göreve gelmiş.. Genelde 2-4 yıl arası çalışıp gitmişler.. En uzun süre Fatih Terim görev yapmış.. Bu istikrarsız tabloda başarının da gelmesi zaten mucize. TFF seçimleri öncesi Abdullah Avcı, Riva'ya gelmiş ve anlaşma sağlanmıştı. Bu görüşmenin detayları da SABAH SPOR'da o tarihlerde yer almıştı.. Ermenistan beraberliği sonrası yine Avcı ismi masaya geldi.. Normal şeyler bunlar. Peki Avcı ya da başka bir isim gelse ne değişir? Bu soruya yanıt vermek zor.. Lakin Kuntz ile ilişkiler hem medya hem futbolseverler açısından sağlıklı gitmiyor. Yani her maçı zor.. Ki hakkında aylardır bu kadar spekülasyon varken.. Sonuç itibarıyla değişim gerekli. Hele de Hamit Altıntop ile Alman hoca arasındaki ilişkiler de yıpranmışken.. Peki hoca kim olmalı? Sergen Yalçın'a şans vermiyorum. Burada iki isim ön plana çıkar; bir tanesi Fatih Terim diğeri ise Abdullah Avcı. Eğer bir karar alınması gerekiyorsa da artık bunun çok fazla uzatmadan hayata geçirilmesi gerekir. Aksi düşünülüyorsa Alman teknik adama destek vermek lazım!



Levent TÜZEMEN: Terim'i düşünürüm



Kuntz, asla "Kazanan hoca" kimliğini taşımıyor. Üstelik Türk Milli Takımı'na karşı aidiyet duygusuyla bağlı değil. Sadece profesyonel olarak görevini yapmaya çalışıyor. Süper Lig'i de düzgün takip etmediğini Ermenistan maçındaki tercihlerinden gördük. Devler Ligi'ne kalan ve sezon başından beri birçok maç oynamış, yenilgi yüzü görmemiş Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim kulübede oturuyor. Adana Demirspor'da fırtına gibi maçlar oynayan Yusuf Sarı 11'de başlamıyor, sonra oyuna alınmıyor. Fenerbahçe'nin formda oyuncusu İrfan Can Kahveci oyuna geç giriyor. Kuntz tamamen yurtdışında görev yapan oyunculara forma veriyor. Milli Takım'daki bazı futbolcuların etkisiyle kadroyu planlıyor. Hatırlatayım; Milli Takım'ın bütün başarıları Türk hocalarla… Ben olsam Milli Takım'ın başına önce bu zorlu atmosferleri seven Fatih Terim'i düşünürüm. Eğer Terim kabul etmezse Milli Takım'ı Abdullah Avcı'ya teslim ederim.