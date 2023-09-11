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Giriş Tarihi: 11.9.2023 11:39

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan Deniz Türüç atağı!

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’dan Deniz Türüç atağı!

Son dakika haberi: Çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer önceliği, joker bir kanat oyuncusuna verildi. Listenin ilk sırasında ise Deniz Türüç var.

Siyah-Beyazlılar, Rams Başakşehir'le sezon sonunda kontratı bitecek Deniz Türüç'ü bedelsiz olarak kadrosuna katmanın planlarını yaptı.

TÜRÜÇ DE BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR

Futbolcu da Beşiktaş forması giymek istiyor. Emre Belözoğlu ile yolları ayıran ve Çağdaş Atan'ı göreve getiren Başakşehir, yeni teknik direktörünün raporuna göre hareket edecek.

BEŞİKTAŞ'IN EN BÜYÜK KOZU

Futbolcunun isteği, Beşiktaş'ın bu transferdeki en büyük kozu. Cüzi bir bonservis bedeline mutlu son gerçekleşebilir.

DENİZ TÜRÜÇ'ÜN RAKAMLARI

Deniz'in piyasa değeri 2.7 milyon euro. Başakşehir formasıyla 125 karşılaşmaya çıkan Deniz, 20 gol atıp 12 asist yaptı. Fenerbahçe'de ise 38 maçta 6 gol, 4 asistle oynadı. (Akşam)

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Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan Deniz Türüç atağı!
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