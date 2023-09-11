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Giriş Tarihi: 11.9.2023 11:54

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo'nun performansı İtalyanları çıldırttı! "Temellerini kaybetti"

Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo’nun performansı İtalyanları çıldırttı! Temellerini kaybetti

Geride kalan sezonun başında Roma'dan Galatasaray'a transfer olan Nicolo Zaniolo, gösterdiği performanstan sonra Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya kiralık olarak gitti. İtalya Milli Takımı'nda da forma giymeye devam eden Zaniolo, son oynanan Kuzey Makedonya maçından sonra taraftarı çılgına çevirdi.

EURO 2024 Elemleri 5. hafta mücadelesinde C Grubu'nda İtalya ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi. Kritik maç 1-1'lik skorla sona erdi. Bonservisi Galatasaray'da olan ve Aston Villa'da kiralık olarak oynayan Nicolo Zaniolo, bu maçta forma şansı buldu. İtalyan taraftarlar, Zaniolo'nun müsabakada sergilediği performanstan sonra adeta ateş püskürdü.

İTALYA SAHADAN 1 PUAN İLE AYRILDI

Kuzey Makedonya-İtalya maçı 1-1'lik skorla sona erdi. Bu sonuçla her iki takımın hanesine 1'er puan eklendi. Ev sahibi Kuzey Makedonya'ya 1 puanı getiren golü Trabzonspor forması giyen Enis Bardhi kaydetti. İtalya'nın golü ise Ciro Immobile'den geldi.

ZANİOLO 46'DA OYUNA GİRDİ

Müsabakanın 46. dakikasında İtalya Milli Takımı'nda Palitano, yerini Nicolo Zaniolo'ya bıraktı.

PERFORMASI TARAFTARI ÇILDIRTTI

Zaniolo'nun maçta göstermiş olduğu yetersiz performans taraftarı çılgına döndürdü. Corriere dello Sport'ta yer alan haberde Azzurri taraftarları, çok gergin ve aşırı derecede yetersiz olduğu gerekçesiyle maçını takdir etmediler.

Nicolo Zaniolo'nun Makedonya golüne yol açan faulüne öfkelenen İtalyan taraftarlar, "Zaniolo artık temellerini kaybetti" ve "Zaniolo'yu gereksiz faulü için tebrikler" gibi ifadelerle yorum yaptı. Öte yandan birçok taraftar, beklentilerin uygun olmadığını söyledi.

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Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo'nun performansı İtalyanları çıldırttı! "Temellerini kaybetti"
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