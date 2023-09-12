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Giriş Tarihi: 12.9.2023 13:31

Galatasaray'dan flaş Leo Dubois kararı!

Galatasaray’dan flaş Leo Dubois kararı!

Galatasaray'da Leo Dubois krizi yaşanıyor. Fransız oyuncunun tavrından rahatsız olan Galatasaray yönetimi, deneyimli oyuncunun sözleşmesini askıya alacak.

Yabancı kontenjanından bir oyuncuyu daha azaltmak isteyen Galatasaray'da Leo Dubois gelişmesi yaşanıyor. Milliyet'in haberine göre; Cimbom'da Avrupa listesine yazılmayan ve yabancı kontenjanı sebebiyle kadro planlarında yer almayan Leo Dubois'nın, ayrılmak için zorluk çıkardığı belirtildi.

SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINACAK

Kendisine gelen teklifleri değerlendirmemesi ve işi ağırdan alması, Galatasaray yönetimini rahatsız etti ve oyuncunun sözleşmesinin askıya alınacağı iddia edildi. Deneyimli oyuncun 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Lyon'dan transfer edilmişti.

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Galatasaray'dan flaş Leo Dubois kararı!
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