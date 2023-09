Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın transferdeki son hafta planı belli oldu!

Aslan, Şampiyonlar Ligi kadrosu için UEFA'ya listeyi verdi ancak transfer hâlâ bitmedi. Sarı-Kırmızılılar, transferin son günlerinden de maksimum verim sağlamayı hedefliyor.

YÖNETİM VE TEKNİK HEYET ANLAŞTI

Galatasaray pusuya yattı, fırsat kovalıyor... Sarı-Kırmızılılar, transferin son haftasını fırsat isimleri bekleyerek geçirecek. Galatasaray'da artık tek hedef, orta sahadaki yerli rotasyonunu güçlendirmek. Yönetim ve teknik heyetin yaptığı son görüşmede, kulübün bütçesini zorlamayıp, olursa fırsat transferi yapılması konusunda mutabakat sağlandı.

SALİH ÖZCAN'DA SONUÇ YOK

Belirlenen isimler de bir süredir gündemde olan Salih Özcan, Berkay Özcan ve Okay Yokuşlu'ydu. Galatasaray Yönetimi, Salih için Borussia Dortmund'a, Berkay için de Başakşehir'e son teklifini yaptı ancak henüz iki isim için de somut bir sonuç çıkmadı.

MİLLİ TAKIM'A DÖNMEK İSTİYOR

Bu doğrultuda Cim Bom maliyeti nispeten uygun olan Okay Yokuşlu için girişimlerine devam edecek. Orta sahada hem Torreira'ya hem de stoper hattına alternatif olabilecek defansif özellikleri bulunan Okay'a, teknik patron Okan Buruk'tan tam not geldiği öğrenildi. İngiltere Championship ekibi West Bromwich'in tüm maçlarına ilk 11'de başlayan Okay da, Galatasaray'a transfer olup yeniden A Milli Takım'a dönmenin hesapları içerisinde.

İMKAN ZORLANMAYACAK

Özellikle Almanya'dan da genç gurbetçileri takviye ederek kadrosunu derinleştirmeyi hedefleyen Sarı-Kırmızılılar, Okay Yokuşlu konusunda bütçeyi ve imkanları zorlamayı düşünmüyor. Galatasaray Yönetimi ile teknik heyet arasında gerçekleşen son görüşmede, Okay transferinin cuma gününe kadar gerçekleşmemesi halinde, orta saha operasyonunun Ocak ayına bırakılması konusunda fikir birliğine varıldığı öğrenildi.

KAAN AYHAN İLE DESTEKLENECEK

Kış dönemine kadar Kaan Ayhan'ın orta sahadaki defansif aksiyonlara destek verebileceği düşünülüyor. Kaan, 6 numaradaki performansıyla Buruk'un gözüne girmeyi başarmıştı. (Fanatik)