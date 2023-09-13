Son dakika haberleri: Ozan Zeybek'ten flaş Stefan Kuntz yorumu! "Hemen vazgeçilmeli"

A Milli Takım'ın Japonya karşılaşmasının ardından Ozan Zeybek A Spor'da değerlendirmelerde bulundu.

Genk'in maçlarını oynadığı Cegeka Arena'da oynanan maçı Japonya 4-2 kazanırken golleri; 15. dakikada Atsuki Ito, 28 ile 36. dakikalarda Keito Nakamura ve 78. dakikada penaltıdan Junya Ito kaydetti.

A Milli Takımımız'ın gollerini ise 44. dakikada Ozan Kabak ve 61. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti.

A Milli Takımımız bir sonraki milli arada 12 Ekim Perşembe günü Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan'a konuk olurken, Japonya 13 Ekim Cuma günü hazırlık maçında Kanada'yı ağırlayacak.

"KUNTZ'DAN VAZGEÇİLMELİ"

Ozan Zeybek maçın ardınan şu değerlendirmelerde bulundu: Bir an önce Kuntz'dan vazgeçilmeli. Kuntz yerine angelotti olsa bizi büyüleyebilirdi. Kuntz'da bana umut veren hiçbir şey yok. Milli Takımın başında Türk olmalı.

"ONA RAĞMEN ÇIKACAĞIZ"

Bu gruptan çıkarsak, Kuntz'a rağmen çıkacağız. Kuntz Almanya'ya döndükten sonra bizimle ilgili ne laflar söyleyecek… O zaman herkes gerçek yüzünü görecek. Kuntz'un milli takımı çalıştırabilmesi için üste para vermesi lazım.

"FENERBAHÇE İSMAİL İÇİN MÜDAHELE ETMELİ"

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in form düşüklüğü yaşadığını ifade eden Zeybek şu ifadeleri kullandı: İsmail Yüksek psikolojik olarak erimeden yöneticilerin müdahale etmesi lazım.