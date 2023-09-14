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Giriş Tarihi: 14.9.2023 13:33

Son dakika Beşiktaş haberleri: Gökhan İnler'in Beşiktaş'tan alacağı maaş belli oldu!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Gökhan İnler’in Beşiktaş’tan alacağı maaş belli oldu!

Transferde büyük bir sürprize imza atan Beşiktaş, eski futbolcusu Gökhan İnler'i kadrosuna katmıştı. Deneyimli oyuncunun, alacağı maaş belli oldu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski futbolcusu Gökhan İnler'i kadrosuna katarak sürprize imza atmıştı. Tecrübeli ismin, siyah-beyazlılardan alacağı maaş belli oldu.

Bu sezon futbolcu olarak, önümüzdeki sezon da istifa eden Ceyhun Kazancı'nın yerine Sportif Direktör olarak görev yapacak olan Gökhan İnler'e aylık 500 bin TL ödeneceği belirtildi.

Güneş'in, eski öğrencisi Gökhan'ı, İsviçre, İtalya ile İngiltere liglerinde forma giyen ve Avrupa bağlantıları güçlü bir isim olduğu için istediği belirtildi. 39 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, son olarak Adana Demirspor'da forma giymişti.

(Fotomaç)

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Gökhan İnler'in Beşiktaş'tan alacağı maaş belli oldu!
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