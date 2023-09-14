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Giriş Tarihi: 14.9.2023 08:34

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni 6 numara Fred!

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni 6 numara Fred!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ön libero transferi yapılmaması ihtimaline karşı planını hazırlayan tecrübeli çalıştırıcı, savunma özellikleri de ön planda olan Brezilyalı yıldız Fred'i bu bölgede kullanacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ön libero transferinin yapılamaması durumunda çözümü içeride arayacak. Deneyimli antrenörün kafasındaki ilk plan, savunma özellikleri de ön planda olan merkez orta saha Fred'i tek ön libero olarak oynatmak. Son senelerde sağ kanat olarak görev alan İrfan Can Kahveci, gerçek yeri olan 8 numarada oynamak istiyor... Cengiz Ünder'i sağ kanatta istikrarlı bir şekilde kullanmayı düşünen tecrübeli çalıştırıcı, formda olan İrfan Can Kahveci'yi de kesmeyecek. Ön libero transferinin yapılmama durumunda ise kariyerinde daha önce defalarca ön libero oynayan ve geriden oyun kurma konusunda yetenekli olan Fred, 6 numarada görev alacak. Kartal, Fred'in transferi sonrası, "6 ve 8 numara oynuyor. Bizim oyun planımızda 6-8 gibi oynatıyoruz. Mecbur kalırsak onu 6 numarada oynatabiliriz" demişti.

İSMAİL YÜKSEK VE BARTUĞ ELMAZ HAZIR DURUMDA

62 yaşındaki hoca ayrıca sağ içte İrfan Can, sol içte ise Szymanski ile 4- 3-3 sistemini kullanacak. Öte yandan İsmail Yüksek ve Bartuğ Elmaz'ın performanslarından da son derece memnun. Ocak ayına kadar Fredİsmail- Bartuğ ile yola devam edilebilir. Takımdan ayrılmayan Miguel Crespo'nun da İsmail Kartal ile özel bir görüşme yapması bekleniyor. Forma giymek ve kulübede olmak istemeyen Crespo, hocası Kartal'ın bir önceki dönemindeki gibi şans istiyor.

TECRÜBESİ ÇOK

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 4 karşılaşmada 355 dakika görev yapan merkez orta saha oyuncusu Fred, kariyerinde daha önce 84 kez ön libero olarak forma giydi. Bu bölgede çok tecrübeli olan 30 yaşındaki oyuncunun, hocasıyla da görüşerek kendisine güvenmesini istediği öğrenildi

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni 6 numara Fred!
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