Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Fenerbahçe Konferans Ligi grubunda ilk kez sahneye çıkıyor! Nordsjaelland maçında 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 21.9.2023 18:32 Son Güncelleme: 21.9.2023 18:35

Son dakika haberi: Fenerbahçe Konferans Ligi grubunda ilk kez sahneye çıkıyor! Nordsjaelland maçında 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Fenerbahçe Konferans Ligi grubunda ilk kez sahneye çıkıyor! Nordsjaelland maçında 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: Temsilcimiz Fenerbaheçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk haftasında Danimarka'nın Nordsjaelland takımını konuk edecek. Avrupa kupalarındaki 261. mücadelesine çıkan Kanarya, 102. galibiyetini hedefliyor. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk edecek.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar, Djiku, Oosterwolde, Mert Hakan, Crespo, Fred, King, Kent, Batshuayi.

Nordsjaelland: Andreas Hansen, Villadsen, Kian Hansen, Nagalo, Frese, Diomande, Tverskov, Dorgeles, Osman, Schjelderup, Ingvartsen.

Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Macar hakem Gergo Bogar yönetecek.

Bogar'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Theodoros Georgiou ile Balazs Szalai yapacak. Karşılaşmada Ferenc Karako ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 4, Avrupa'da ise 6 olmak üzere toplamda oynadığı 10 resmi müsabakayı da kazandı.

Söz konusu süreçte Avrupa'da çıktığı mücadelelerde rakip fileleri 21 kez havalandıran Fenerbahçe, maç başına 3,5 gol ortalaması yakaladı. Sarı-lacivertliler, kalesinde ise 6 maç sonunda sadece 2 gol gördü.

TEK EKSİK CENGİZ

Fenerbahçe, Nordsjaelland karşısına tek eksikle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde ligde son oynanan Antalyaspor müsabakasında sakatlık yaşayan Cengiz Ünder, yarınki önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

AVRUPA'DA 261. MÜCADELEYE ÇIKIYOR

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 ve 4-0, 3. eleme turunda ise Slovenya'nın Maribor takımını 3-1 ve 3-0'lık skorlarla eleyen Fenerbahçe, play-off turunda karşılaştığı Hollanda temsilcisi Twente'yi de 5-1 ve 1-0'lık skorlarla yenerek gruplara kalmayı başardı.

H Grubu'nda Danimarka ekibi Nordsjaelland, Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ve Bulgaristan'ın Ludogorets takımları ile eşleşen Fenerbahçe, gruptaki ilk maçında yarın Ülker Stadı'nda Nordsjaelland ile karşılaşacak. Bu karşılaşma, sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarındaki 261. maçı olacak.

SON 18 AVRUPA MAÇINDA TEK MAĞLUBİYET

Son dönemde oynadığı Avrupa maçlarında bileği zor bükülen Fenerbahçe, geçen sezondan bu yana yaptığı son 18 Avrupa mücadelesinde 14 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 1 kez yenildi.

Trendyol Süper Lig'de de 4'te 4 yaparak liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertli takım, yeni sezonda ligde ve Avrupa'da oynadığı 10 maçta 10 galibiyet aldı ve bugüne kadar firesiz şekilde ilerledi.

Avrupa kupaları genelinde ise çıktığı 260 müsabaka sonunda 101 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 347 kez havalandırdı, kalesinde ise 369 gol gördü.

KONFERANS LİGİ'NDE 9. SINAV

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 9. maçını yapacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 25 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 8 gole engel olamadı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe Konferans Ligi grubunda ilk kez sahneye çıkıyor! Nordsjaelland maçında 11'ler belli oldu...
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