SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi’nin iki şutundan biri gol oluyor

DZEKO, SEVİNÇ FOTOĞRAFINDA BECAO'YA ÇARPI ATTI!

Bu arada Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkacak olan F.Bahçe'de hazırlıklara ara verilmeden başlandı. Nordsjaelland maçında forma giyen oyuncular günü rejenerasyon ile tamamlarken diğer isimler ise çift kale maç yaptı. Karşılaşma sonrasında kazanan takımdan Samet, o anları paylaşırken Becao sonradan fotoğrafa dahil oldu. Bu görüntüyü alıntılayan Dzeko da Becao'nun üzerine çarpı işareti koyarak arkadaşına takıldı.