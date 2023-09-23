Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi'nin iki şutundan biri gol oluyor
Giriş Tarihi: 23.9.2023 09:27 Son Güncelleme: 23.9.2023 10:00

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi'nin iki şutundan biri gol oluyor

UĞUR ÇEM
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi’nin iki şutundan biri gol oluyor

Fenerbahçe’nin 'Batsman'i isabet oranındaki başarısıyla dikkat çekiyor. Fenerbahçe kariyerinde 75 şut çeken Michy Batshuayi 40 isabet buldu. Bunların 23’ü ağlarla buluştu.

Bu sezon Zimbru maçındaki dublesinin ardından Nordsjaelland'ı avlayarak galibiyetin ateşini yakan 'Batsman', Fenerbahçe'de isabet oranındaki başarısıyla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerde ikinci sezonunu geçiren Batshuayi, tüm kulvarlarda oynadığı 39 karşılaşmada 75 şut çekti.

Bunlarda 40 isabet sağlarken 23'ünü ağlarla buluşturdu. Ortalama her maçta iki şutundan birini golle sonuçlandıran 29 yaşındaki futbolcu, %57,4'lük başarı değeri tutturdu ve 96 dakikada bir fileleri havalandırdı.

DZEKO, SEVİNÇ FOTOĞRAFINDA BECAO'YA ÇARPI ATTI!
Bu arada Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkacak olan F.Bahçe'de hazırlıklara ara verilmeden başlandı. Nordsjaelland maçında forma giyen oyuncular günü rejenerasyon ile tamamlarken diğer isimler ise çift kale maç yaptı. Karşılaşma sonrasında kazanan takımdan Samet, o anları paylaşırken Becao sonradan fotoğrafa dahil oldu. Bu görüntüyü alıntılayan Dzeko da Becao'nun üzerine çarpı işareti koyarak arkadaşına takıldı.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Batshuayi'nin iki şutundan biri gol oluyor
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