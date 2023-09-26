Beşiktaş’ta Jean Onana krizi! Yol göründü...

Beşiktaş'ta Jean Onan krizi devam ediyor. Transfer olduğu ilk günden beri eleştirilerin hedefi olan genç oyuncu, son olarak Beşiktaş-Kayserispor maçı oynanırken yaptığı paylaşımla tepki çekti.
TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM
Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı maçın kadrosuna alınmayan Onana, maçın oynandığı sıralarda eski takımı Lens'in maçını TV'den izlediği anları paylaştı.
Beşiktaş'ta aradığını bulamayan Jean Onana'nın da koşulların değişmemesi durumunda ayrılığa sıcak baktığı belirtiliyor. Sezon başında Fransa, İtalya ve İspanya'da bazı kulüplerin gündemine gelen genç oyuncunn bu ülkelerden birine gidebileceği iddai edildi.