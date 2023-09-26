Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta Jean Onana krizi! Yol göründü...
Giriş Tarihi: 26.9.2023 13:28

Beşiktaş'ta Jean Onana krizi! Yol göründü...

Beşiktaş’ta Jean Onana krizi! Yol göründü...

Beşiktaş'ın yeni transferi Jean Onana, geldiği ilk günden beri eleştirilerin hedefinde olmaya devam ediyor. Son olarak Pazar günü oynanan Beşiktaş-Kayserispor maçının kadrosuna alınmayan oyuncu, yaptığı paylaşımdan sonra büyük tepki toplamıştı. Beşiktaş yönetiminin oyuncu için kararını verdiği iddia edildi.

Beşiktaş'ta Jean Onan krizi devam ediyor. Transfer olduğu ilk günden beri eleştirilerin hedefi olan genç oyuncu, son olarak Beşiktaş-Kayserispor maçı oynanırken yaptığı paylaşımla tepki çekti.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı maçın kadrosuna alınmayan Onana, maçın oynandığı sıralarda eski takımı Lens'in maçını TV'den izlediği anları paylaştı.

Yaptığı bu paylaşımla camianın tepkisini çeken Kamerunlu oyuncunun gönderileceği iddia edildi. Onana'nın ara transferde kiralık veya bonservisiyle birlikte gönderilmesinin planlandığı aktarıldı.

Beşiktaş'ta aradığını bulamayan Jean Onana'nın da koşulların değişmemesi durumunda ayrılığa sıcak baktığı belirtiliyor. Sezon başında Fransa, İtalya ve İspanya'da bazı kulüplerin gündemine gelen genç oyuncunn bu ülkelerden birine gidebileceği iddai edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Çelik için 2 isme aba altından sopa: Desteği çekerlerse altlarını boşaltırım!
Bakan Yerlikaya: İnegöl Terkinler çetesi çökertildi!
Sırp liderinin öldürülmesi davasında yeni gelişme: O villada keşif yapılacak
İYİ Parti’de istifa depremi sürüyor! O isimden Meral Akşener’e şok sözler: Hedefini ve vizyonunu kaybetti!
SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: BES'te kısmi ödeme dönemi! Yüzde 50'ye kadarı erken kullanılabilecek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Derin millet...
Son dakika | Karabağ patlamasının acı bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Sahipsiz İstanbul! Göksu: Çöken toplu ulaşım sisteminden şikayet eden vatandaşları sabotajla suçladılar
PKK-HDP’nin KDP düşmanlığı
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta Jean Onana krizi! Yol göründü...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA