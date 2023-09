Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal’ın kahramanı İrfan Can Kahveci!

Alanyaspor'a attığı şık golle F.Bahçe'ye 3 puanı getiren, galibiyet serisini 12 maça çıkaran ve sarı-lacivertli kulübün Süper Lig'e 14 sezon sonra 5'te 5 ile başlamasını sağlayan İrfan Can Kahveci, takımın dünyaca ünlü yıldızlarına da nazire yaptı, Cengiz Ünder'in sakatlığı ile aldığı formaya da yapıştı. İrfan Can, Konferans Ligi 3. tur ilk maçında Maribor (3-1) karşısındaki ikinci golle rakibinin gardını düşürürken, rövanşa da (3-0) 1 gol-1 asistle damga vurdu. Playoff'ta Twente'yi 12 dakikada iki kez avlayarak şoka sokarken, ligde Szymanski'ye verdiği pasla Samsun'un (2-0) ümitlerini bitirdi, 5. haftada Antalyaspor (3-2) önündeki 1 gol-1 asistlik performansıyla takımını ipten aldı. Kayserispor'u (1-0) tek atışıyla vurarak takımına galibiyeti getirdi.



REKORUNU EGALE EDECEK



Konferans Ligi ön elemelerinde ağları 4 kez sarsıp 2 asist yapan İrfan Can, ligde de 2 gol-2 asist gerçekleştirdi. Takım kaptanı Dzeko'nun ardından F.Bahçe'nin skora en çok katkı yapan ismi olan Kahveci, 11 maçta 10 gollük (6 gol-4 asist) form yakaladı. Tabelanın değişmesine 1 kez daha yardım etmesi durumunda daha sezon başında kariyer rekorunu egale edecek. 28 yaşındaki oyuncu, 12 yıllık kariyerinde daha önceki takımlarında sezonu en fazla 11 gollük performansla tamamlamıştı.



GÜNÜN SORUSU



Cengiz Ünder sakatlıktan döndüğü zaman İrfan Can Kahveci'den formayı alabilir mi?



GÜRCAN BİLGİÇ



İrfan'ın bu formuyla rakipsiz olduğunu söyleyebiliriz. Cengiz transferi de zaten bu rekabet için yapılmadı mı? İrfan'ın 10 numara oynayabildiğini de biliyoruz. Cengiz solda da oynuyor. Ama F.Bahçe'nin şu anda parlayan yıldızı İrfan Can sanki yeni bir transfermiş gibi takımın kaderini eline aldı. Cengiz'in işi hiç kolay değil.



BÜLENT TİMURLENK



İrfan çok formda. Cengiz'in dönüş tarihi belli olsa bile ne zaman hazır olacağı belli değil. Herkes herkesten formayı alabilir. Sağ kanadın orijinal oyuncusu Cengiz. Ancak Zaniolo gibi geniş alanları seven bir forvet. F.Bahçe kapalı savunmalara karşı set hücumu oynayan ve İrfan'ın dar alanda ikiye birlerini kullanan bir takım. Bu şartlarda Cengiz'in işi çok zor.



ALİ GÜLTİKEN



Futbolda hazır forma diye bir şey yok. Kim iyiyse o giyecek. Öncelik her zaman oynayan futbolcudadır. O yüzden Cengiz formayı almak için ciddi bir rekabet verecek. Kalite, kaliteyi çekiyor. Belli seviyedeki oyuncular yedek kalmayı sevmez. İrfan Can, kendi dilinden anlayan oyuncu sayısı artınca, özlenen performansını ortaya çıkardı.