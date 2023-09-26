Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yılmaz Vural'ın Montella sözleri gündem oldu: "Türk hoca olarak utanıyorum"
Giriş Tarihi: 26.9.2023 11:55

Yılmaz Vural'ın Montella sözleri gündem oldu: "Türk hoca olarak utanıyorum"

Yılmaz Vural’ın Montella sözleri gündem oldu: Türk hoca olarak utanıyorum

A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona ererken, İtalyan hoca Vincenzo Montella görev getirildi. Montella sonrası tartışmalar devam ederken, teknik direktör Yılmaz Vural, İtalyan hoca tercihinden sonra duygularını dile getirdi ve çarpıcı sözler söyledi.

A Milli Takım'dan Stefan Kuntz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna İtalyan hoca Vincenzo Montella getirildi. Teknik direktör Yılmaz Vural, Montella hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

"UTANIYORUM"

Teknik direktör Yılmaz Vural, "Türkiye'de binden fazla teknik direktör var. Bunlardan bir tane milli takımı çalıştıracak birini bulamıyorsunuz. O zaman TFF'ye sormak lazım, bir tane Türk antrenör yetiştiremiyorsun? Türk antrenör olarak utanıyorum" açıklamasını yaptı.

Türk bir hocanın milli takımın başına getirilmesi durumunda çok tartışılacağını ifade eden Yılmaz Yılmaz Vural, "Biri destekliyor diğeri desteklemiyor. 'Getiririm yabancı biter' diye düşünüyorlarsa bilmiyorum. Bu konuda içim acıyor. Dünyanın en önemli akademisini, kurslarını bitirdim" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Çelik için 2 isme aba altından sopa: Desteği çekerlerse altlarını boşaltırım!
Bakan Yerlikaya: İnegöl Terkinler çetesi çökertildi!
SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: BES'te kısmi ödeme dönemi! Yüzde 50'ye kadarı erken kullanılabilecek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İYİ Parti’de istifa depremi sürüyor! O isimden Meral Akşener’e şok sözler: Hedefini ve vizyonunu kaybetti!
Derin millet...
Sahipsiz İstanbul! Göksu: Çöken toplu ulaşım sisteminden şikayet eden vatandaşları sabotajla suçladılar
Fırtına geliyor! İstanbul Valiliği uyardı: Bugün akşam saatlerinden itibaren...
Sabancı ailesinin hemşiresi tanık oldu: Gizli kayıt skandalında ikinci perde
Son dakika | Karabağ patlamasının acı bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Yılmaz Vural'ın Montella sözleri gündem oldu: "Türk hoca olarak utanıyorum"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA