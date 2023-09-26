Yılmaz Vural'ın Montella sözleri gündem oldu: "Türk hoca olarak utanıyorum"

A Milli Takım'dan Stefan Kuntz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna İtalyan hoca Vincenzo Montella getirildi. Teknik direktör Yılmaz Vural, Montella hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.
"UTANIYORUM"
Teknik direktör Yılmaz Vural, "Türkiye'de binden fazla teknik direktör var. Bunlardan bir tane milli takımı çalıştıracak birini bulamıyorsunuz. O zaman TFF'ye sormak lazım, bir tane Türk antrenör yetiştiremiyorsun? Türk antrenör olarak utanıyorum" açıklamasını yaptı.
Türk bir hocanın milli takımın başına getirilmesi durumunda çok tartışılacağını ifade eden Yılmaz Yılmaz Vural, "Biri destekliyor diğeri desteklemiyor. 'Getiririm yabancı biter' diye düşünüyorlarsa bilmiyorum. Bu konuda içim acıyor. Dünyanın en önemli akademisini, kurslarını bitirdim" dedi.