Yılmaz Vural'ın Montella sözleri gündem oldu: "Türk hoca olarak utanıyorum"

Türk bir hocanın milli takımın başına getirilmesi durumunda çok tartışılacağını ifade eden Yılmaz Yılmaz Vural, "Biri destekliyor diğeri desteklemiyor. 'Getiririm yabancı biter' diye düşünüyorlarsa bilmiyorum. Bu konuda içim acıyor. Dünyanın en önemli akademisini, kurslarını bitirdim" dedi.