Son dakika: A Milli Takım’da Montella dönemi resmen başladı! Kuntz sorusuna flaş cevap!

Son dakika haberine göre; A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi resmen başladı. İmza töreninde İtalyan hocanın yanı sıra TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da açıklamalarda bulundu.

TFF BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ: MONTELLA'NIN TÜRKİYE'YE BÜYÜK SEVİNÇLER YAŞATMASINI DİLİYORUM

"Bildiğiniz üzere geçen hafta eski teknik direktörümüz Stefan Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Stefan Kuntz'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında ona başarılar diliyorum. Yine geçtiğimiz hafta yeni teknik direktörümüz Montella ile anlaştığımızı kamuoyuna duyurmuştuk. Bu güzel aileye hoş geldin diyorum. Bu çok önemli görevinde başarılar diliyorum. Sayın Montella'nın futbolculuk kariyeri başarılarla dolu. Disiplinli, parlak ve geleceği olan bir futbol adamı. Adana Demirspor'un teknik direktörlüğü görevini başarıyla yerine getirdi. Hem başarısı hem saha dışındaki tutum ve davranışlarıyla kendisine sevgi ve saygı duyulmasını sağladı. Buradan gittiğinde Türkiye ile ilgili övgü dolu açıklamalar yaptı. Ne kadar mutlu olduğunu kamuoyuyla paylaştı.

Montella'nın aynı istikrarını A Milli Takım için göstermesini diliyoruz. Bu görev son derece saygın, anlamlı ve önemli bir görev. Bugüne kadar milli takımımızda görev yapmış tüm teknik adamlarımızı saygıyla anıyorum. Çünkü, milli takım hepimiz için çok önemli. Bayrağımızı gururla temsil eden bir takım. Çok değerli hocalarla çalışıldı, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. A Milli Takımımız'ın Avrupa'nın her yerinden ve Türkiye'den gidecek vatandaşlarımızın çok büyük destek olacağını biliyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek için elimizden geleni yapacağız. Sayın Montella ile 3 yıllık bir anlaşma yaptık. Montella ile birlikte Milli Takımımız'ın ülkemize çok büyük sevinçler yaşatmasını diliyorum."

U21 MİLLİ TAKIMI DETAYI

Ümit Milli Takımımızın kontrolü de hocamızın elinde olacak. Havuzumuzu genişletmek istiyoruz. Hocamız da bu konunun sorumlusu olacak.

"2 TÜRK YARDIMCI ADAYIMIZ VAR"

Teknik ekipte Türk yardımcı hocalar olacak. 2 adayımız var. Daha görüşmeler gerçekleşmedi. Gerçekleştikten sonra oturup hocamızla beraber karar vereceğiz. Gelecek hafta konuyla ilgili açıklamayı yapacağız.

"MONTELLA TÜRKİYE'DE KALACAK"

Hocamız Türkiye'de kalacak. Sadece İstanbul ve Trabzon'da maç izlemeyecek. Anadolu'nun her yerinde maçları izleyecek."

HAMİT ALTINTOP: HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

"Başkanımız her şeyi söyledi. Hedeflerimize ulaşmak için kararlar alınması gerekiyordu. Başkanımızın liderliğinde yönetim kurulumuz ile istişare ederek yeni kararlar aldık. Bu kararlar sonrasında Vincenzo Montella kararı ortaya çıktı. Hayırlı olmasını diliyorum. Hedefimiz EURO 2024'e katılmak ve Almanya'daki kıymetli Türk vatandaşlarımızla bir araya gelmek. 2006 Dünya Kupası da Almanya'daydı. Oyuncu olarak oraya katılamamak hayal kırıklığı olmuştu. Umarım 2024 Almanya'ya katılmakla kısmen de olsa telafi edebiliriz. Yeni hocamızla bunu başarabileceğimize inanıyorum."

VINCENZO MONTELLA: GÖREVİ KABUL EDERKEN HİÇ TEREDDÜT ETMEDİM

"Türkçe konuşamadığım için kusura bakmayın. O seviyeye henüz gelemedim. Bu ülkede çalıştığım için çok mutluyum. Bu ülke için, bu federasyon için güzel şeyler yapabileceğim için mutluyum. Tüm taraftarlara neşe ve mutluluk getirmek istiyoruz. TFF'nin ilettiği görevi kabul ederken hiç tereddüt etmedim. İyi ve bildiğim, genç bir takıma sahibiz. Tüm Türkiye'ye Milli Takım ile birlikte mutluluk yaşatmak istiyorum. Bu gururlu duyguları, özellikle halkımızın ve hepimizin hissettiği önemli ve milli duyguları futbolla herkese geçirmek ve mutlu etmek istiyoruz. Önemli bir sorumluluk farkındayım ama ben de bu işi yapmak için buradayım. 2 yıldır Türkiye'deyim. Duyguları, kültürü daha iyi anlıyorum. Bu duygular, küçükken yaşadığım duygularla benzer. İtalya'nın güneyinde, Napoli çevresinde bir yerde doğdum, büyüdüm. Onlar da sıcakkanlı insanlardı. Bana çocukluğumu hatırlatan duygular bunlar...

Beni eleştirenler de olacak, her kararımı kritik edecekler. Büyük bir sorumluluğum var. Kendi futbol anlayışımla, kendi kararlarımla birlikte en iyisini yapmaya çalışacağım. Bir futbol kulübünü temsil etmiyorum. Her maçı izleyerek, hem Türkiye için hem yurt dışında her şeyi en iyi şekilde analiz ederek kendi futbol görüşüme uygun kararlar vereceğim. Takım ruhu çok önemli. Aile olmalıyız. Bunu sahaya yansıtmalıyız. O ruhu, o heyecanı oyuncularımın yaşaması lazım. Neleri daha fazla ekstra yapabilmeyi düşünmeleri lazım. Biz de bunun için buradayız. Milli formayı giymek hediye değil çok büyük bir prestijdir. Çok önemli bir ulusu temsil ediyoruz. Çok önemli bir görev ve sorumluluğumuz var. Bunun da en iyi şekilde üstesinden gelmeye çalışacağız."

- Milli Takımımızın sistemi ne olacak?

"Belli bir düşüncem var. Bunu geliştiriyoruz. Üstüne fikirler eklenecektir. Sistem değil bir oyun metodu üstüne çalışacağız. 2 senedir bu ülkedeyim. Oyuncuları tanıyorum. Kendi ideallerimle birlikte güzel bir oyun ortaya çıkarmaya çalışacağız."

FLAŞ STEFAN KUNTZ CEVABI

- Önceki maçları izlediniz mi?

"Maçları izliyoruz. Bizim de gördüğümüz şeyler var. Her antrenör daha iyisini ister. Bu burnu büyüklük olarak algılanmasın ama hepimiz daha iyisini istiyoruz. Kuntz'a olan saygımdan ötürü şurası kötü, şurası gelişmeli diyemem. Takım oyunuyla ilgili birkaç şey belirledik. Bu kriterler üzerinden yeni bir plan yapmayı düşünüyoruz."