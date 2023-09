Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe sözleri! "Bütün transferler..."

SORU: 4 büyük kulübe bakarsak futbolseverler, "En mükemmel takım Fenerbahçe. Rakiplerine göre oynadığı futbol harika" yorumları yapıyor. Şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak da sarı-lacivertli ekip gösteriliyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

LEVENT TÜZEMEN: SZYMANSKI BİR SİHA GİBİ



Başkan Ali Koç'un yapmış olduğu flaş transferler, F.Bahçe'nin üzerine smokin gibi oturdu. Jesus döneminde F.Bahçe'nin saha içi lideri yoktu. Portekizli hoca, kendisini lider görüp kimseye söz hakkı vermiyordu. İsmail Kartal, sevecen kimliğiyle arkadaşça yaklaştığı oyuncularla olumlu bir birliktelik kurdu. Tadic, Dzeko, Fred gibi lider oyuncular, F.Bahçe'nin saha içindeki akılları oldu. Bu üçlünün iyi oynaması, diğer futbolculara ciddi bir enerji yükledi. Ferdi ve İrfan Can, yükselişlerini sürdürüyorlar ama bir oyuncuyu kenara ayırıyorum; Szymanski, F.Bahçe'nin SİHA'sı oldu. Saha içinde görülmüyor, birden ortaya çıkıyor, rakibe öldürücü darbeyi vuruyor. Szymanski'ye Avrupa'dan çok ciddi teklifler gelecektir. Başkan Koç, bu tekliflere kapıyı 30 milyon Euro'dan aşağı açmaz. Galatasaray da şampiyonluk yarışının içinde olacaktır ve sezon sonuna kadar da atbaşı yarışı sürdürecektir. G.Saray'ın oyununun oturmaması, Okan hocanın henüz İsmail Kartal gibi istikrarlı bir kadroyu yakalayamamasının görüntüsüdür. Trabzonspor hocasını değiştirmezse yarışın içinde olamaz, Beşiktaş huzuru bulmazsa sıkıntılarını aşamaz.



MURAT ÖZBOSTAN: HENÜZ DİŞLİ BİR RAKİPLE OYNAMADI



F.Bahçe'nin iyi bir rüzgârı arkasına aldığı gerçek. Ama açıkçası daha dişine dokunur bir takımla ligde oynamadı. Hatta Antalya, Alanya, Samsun, Gaziantep FK ve Ankaragücü maçlarını zor kazandı. Fakat transferleri takıma çok çabuk adapte oldu. Attıkları goller, asistler taraftarı mest ederken, tribünleri de ciddi derecede havaya soktu. Geçtiğimiz sezonlarda seyircide bu atmosfer ve birliktelik yoktu. Beşiktaş'ın düşmanı, Beşiktaş! Siyah-beyazlı takım kendi camiasında huzur bulmadığı sürece Fenerbahçe'ye rakip olamaz. Galatasaray çok flaş transferler yaptı, kazanıyor fakat oyun olarak tatmin etmiyor. Yine de F.Bahçe ile beraber zirveye oynayabilecek ekiplerden biri. Trabzonspor'un oyunu son takviyelere rağmen gelişim vadetmiyor. Bireysel performanslar bir yere kadar takımı taşır. Şampiyonluk yarışında olacağını düşünmüyorum.



FATİH DOĞAN: BEŞİKTAŞ YANLIŞ TRANSFER KURBANI!



F.Bahçe'nin oyunu, işlenmemiş bir elmas gibi. Değeri var, potansiyeli var, bu haliyle bile toplumda karşılık görüyor ve alkış topluyor. Ancak Fenerbahçe'nin de gelişmeye, olgunlaşmaya ve güzelleşmeye ihtiyacı var. Ama F.Bahçe bu haliyle bile ligde hak ederek yükselmeye devam ediyor. G.Saray'ın da F.Bahçe gibi bazen gel-gitleri, temposuzluğa dayanan ideal bir takım olamama sıkıntıları var. Ama G.Saray'ın gerek psikolojisi gerek son şampiyon olması taraftarın umutlarını yüksek tutuyor. Beşiktaş için bir örnek vereyim; F.Bahçe'nin yeni transferleri 20 gol, 16 asist ve 5343 dakika ile oynarken Beşiktaş'ın yeni transferleri 5 gol, 2 asist 1705 dakika ile oynuyor. Sorunun özeti bu! Güneş'e daha iyi transferler, doğru zamanda verilmiş olsaydı, Beşiktaş bugün istifa ve olağanüstü kongre sesleriyle değil alkış ve şampiyonluk sesleriyle ortalığı inletirdi. Umudun olmadığı yerde kaos vardır.



GÜRCAN BİLGİÇ: BÜTÜN OYUNCULAR KATKI VERİYOR



F.Bahçe'nin 13'te 13'ü, bir 'isyanın' ürünüdür. 'Yapamaz' denilen İsmail Kartal, öylesine titiz çalıştı ki hem transferlerde hem de oyun sisteminde hatasıza yakın bir takım oluşturdu. Sezon başından beri Beşiktaş ile G.Saray'ın bir performans takımı olduğunu söyledim. Tabelaları Aboubakar veya İcardi'ye bağlı. Bu oyuncular kötü bir gün geçirdiklerinde iki takım da sorun yaşayacaklardı, yaşadılar. F.Bahçe'yi farklı kılan, 'oyun gücü'. Oyuncular değişse de takımın sistemi bütün hataları onarıyor. Biri yapamadığında, diğeri beceriyor. Rakiplerin önlem alması zorlaşıyor çünkü kaliteyi engelleyemezsin.



AHMET ÇAKAR: FENERBAHÇE'NİN HİÇ PROBLEMİ YOK



Dört Büyükler'e baktığımızda en problemli iki takım var; Trabzonspor ve Beşiktaş... Trabzonspor, yeni transferler yaptı. Hırvat hocasıyla 'Acaba umutlanabilir miyim?' dedi. Fakat ilk 6 haftada çok inişli-çıkışlı grafik sergilediler. Beşiktaş'ı 3-0 yenmelerine rağmen evde Rizespor'a kaybettiler, ardından da Hatayspor'a karşı 2-0 öne geçtikleri maçta 3-2 yenilip büyük bir hayal kırıklığı yarattılar. Beşiktaş fokur fokur kaynıyor. Taraftarla başkan arasındaki gönül bağı koptu. Şenol Güneş, Başkan Çebi için adeta kendini feda ediyor. Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Adana Demir hezimeti ve 4-5 farkla kaybedecekleri ancak 1 puan aldıkları Club Brugge maçı… F.Bahçe, hemen hemen hiçbir problemi olmadan, korkunç bir istatistikle yürüyor. Kolay değil, 13 resmi maç, 13 galibiyet. Yapılan bütün transferler tuttu. İlk 11'de banko oynayabilecek 7-8 oyuncu, en çok zorlanacakları uyum döneminde müthiş bir armoni yakalayıp şampiyonluğa koşuyorlar. G.Saray ise tam bir soru işareti. Önemli transferler yaptılar. Ama yarım saat ya da bir devre yararlanabiliyorlar. Örneğin Ziyech ve Zaha. Bunlar çok önemli oyuncular ama hazır değiller. Üstelik büyük yıpranma yaratacak Şampiyonlar Ligi'nin dönüşlerinde de ligde puan kaybedebilirler. Ama şurası %99 gibi görünüyor, şampiyonluk F.Bahçe ile G.Saray arasında geçecek.



İSKENDER GÜNEN: HER ANLAMDA DİĞERLERİNDEN İYİ



Ligin ilk 6 haftasında oynanan oyun ve alınan sonuçları göz önüne getirdiğimizde F.Bahçe, şampiyonluktaki diğer rakiplerine göre önde. Fakat lig uzun. Oynadıkları oyun, kazanma azmi, birlikte oynama düşüncesi ve de kendilerinden çok şey beklenen yıldız oyuncuların sorumluluk anlayışları, diğer rakiplerine göre çok daha farklı. Bu görüntü nereye kadar gider, şu anda yorumlama şansımız yok. G.Saray'da subay çok, asker yok. Bu büyük bir sorun. Beşiktaş büyük hayal kırıkl-ı ğı. Konya maçı çok önemli. Trabzonspor'da ise istikrarlı bir yapının mutlak sahaya yansıtılması gerekmekte.



ÖMER ÜRÜNDÜL: OYUN MODELİNİ BAŞARIYLA OTURTTU



F.Bahçe, sezona beklenenin de çok üstünde bir performansla başladı. Yerinde transferler yapıldı. İsmail Kartal da yenig elenlerle kısa sürede yapıya uygun, basit bir oyun modeli oturttu.E ğer F.Bahçe'de Tadic, Dzeko, Szymanski ve Fred fizik olarak önemlib ir düşüş göstermezlerse sarı-lacivertliler, başarılı futboluna ve iyi sonuçlar almaya devam eder. Ama unutmamak lazım ki şampiyonluk yarışı G.Saray ile F.Bahçe arasında geçer. G.Saray şu an tam istenilen durumda olmasa da güçlü bir kadroya sahip. Onun için F.Bahçe'yi şu anda tek favori göstermek yanlış olur. Beşiktaş ve Trabzonspor'un sezon başı görüntüleriyle bu iki takımı zorlamaları mümkün değl.



BÜLENT TİMURLENK: İSMAİL KARTAL DERBİLERİ KAZANMALI



BU lig kurulduğundan beri F.Bahçe'nin şampiyonluk iddiasıyla girmediği sezon mu var, ya da bu ligde ilk haftadan bir şampiyonluk aday-ı na 'Yüzde 70-80-90 kazanır' diyen? F.Bahçe iyi kadro kurdu, iyi futbol oynuyor. Geçen sezon şampiyonluğu kaybederken ezeli rakiplerinden sadece bir puan alabilmişti. Derbilere elbette ki Trabzon ve Adana Demir maçlarını da ekliyorum. İsmail Kartal'ın da fark yaratması gereken maçlar, bu maçlar. Beşiktaş ve Trabzon çok sorunlu, skorlar ortada. G.Saray'ın kötü futbol oynadığını kimse söyleyemez. Ancak Devler Ligi fikstürüyle birlikte kadro derinliği sahada bunun hakkını verebilmeli. 38 haftalık yarışta 6. haftadan sonra fazlasını söyleyebilmek, bu oyunun tarihine ayıptır.