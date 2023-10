Kenan Koçak, A Milli Takım'da yaşananları anlattı! "Büyük kavgalara şahit olmadım"

"ELİMİZDEN GELDİĞİ KADARIYLA FUTBOLCULARIMIZA DESTEK OLMAYA ÇALIŞTIK"

Milli takımdaki görevini bıraktıktan sonra birçok oyuncunun kendisini arayıp, vedalaştığını belirten Kenan Koçak, "Futbolcuların hepsi kardeşim. Hepsine teşekkür ediyorum. Hemen hemen hepsi aradı, hepsiyle görüştük. Allah yollarını açık etsin. İletişimin çok önemli olduğuna inanan biriyim. Biz elimizden geldiği kadarıyla futbolcularımıza destek olmaya çalıştık. Onların sorunlarıyla meşgul olmaya çalıştık. Çünkü, sahaya rahat çıkmalarını istedik. Hepsi karakterli çocuklar. Umuyorum gerekli olan, hak ettikleri başarıları elde ederler. Onlar, bunları hak ediyorlar" şeklinde konuştu.



"SAĞ OLSUNLAR ÇOK TEKLİF ALDIK"

Birçok takımdan teklif aldığını ancak görevde olan teknik direktörleri olduğu sürece bunları açıklamanın doğru olmayacağının altını çizen Kenan Koçak, inandığı bir projede çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi. Koçak, "Bizler profesyoneliz. Şu anda kendimi ülke olarak sınırlamış değilim. Şurada çalışırım, şurada çalışmam diye bir kaidem yok. Ben her türlü plan, projeye açığım. Nerede, nasıl bir proje olur onu hep beraber göreceğiz. Bundan sonra durumlar biraz değişti. İlgi alanımız, konsantrasyonumuz başka yöne ayrıldı. O yüzden bizde artık zaman ne gösterecek bakacağız. Almanya'dayken de teknik direktör olduktan sonra hiçbir şekilde spekülasyonlara girmedim. Hiçbir şekilde yorum getirmedim. Onun için de şimdi de herhangi bir spekülasyona yorum getirmek istemiyorum. Çünkü kulüplerde hoca arkadaşlarımız, yöneticiler var. Çok samimi, içten görüşmelerimiz var. Onun için bu tür görüşmeleri daha profesyonelce yaşayıp, kendime saklamak istiyorum. Sağ olsunlar çok teklif aldık. Bundan sonra bakalım ne olacak. Söylediğim gibi durum değişti. Aralarında inandığımız, iyi bir proje olursa tabii ki seve seve kabul ederiz" dedi.



"TÜRK HOCALARIMIZIN DEĞERLERİNİ BİLELİM. ÇOK DEĞERLİ HOCALARIMIZ VAR"

Türk futbolunun gelecek yıllarda iyi olacağını belirten Kenan Koçak, öncelikle Türk teknik direktörlere sahip çıkılmasını istedi. Birçok başarılı Türk antrenörün geldiğini söyleyen Kenan Koçak, "Öncelikle yöneticilerimize, futbolumuza çok değerli yabancı oyuncular kattıkları için teşekkür etmek lazım. Özellikle bu sene o kadar kaliteli yabancı oyuncu geldi ki umarım onlar Türk futboluna katkıda bulunur. Lakin onları buraya getirdiğimizde iyi çalışmayıp, güncel performanslarını artırmazsak ister istemez biz onların, onlar bizim seviyemize gelebilir. Biz maalesef kendimizi biraz küçük görmeye alışığız. Sanıyoruz ki Avrupa'da, dışarıda her şey daha farklı gibi bir yapımız var. Öncelikle kendi insanımızın, kendi ülke futbolcumuzun gücünü bilelim. Türk hocalarımızın değerlerini bilelim. Çok değerli hocalarımız var. Geçen sene Emre hocam iyi bir iş çıkarttı. Şu anda Arda hoca, İlhan Palut hoca senelerdir öyle. Ömer hoca bir yandan, Çağdaş hoca bir yandan... Saymakla bitmeyecek değerli hocamız var. Sözde değil, onlara sahip çıkalım. Onlara sahip çıktıkça onlar da Türk futboluna katkıda bulunup, katkıda bulundukça da futbolcu yetiştirip başarı gelecektir. Kendi ülke insanına inanan biriyim. Kalitemiz var ama sadece bu yetmiyor. Liyakat, her gün üstüne koyarak artar, her gün üstüne koyarak çalışılır. Onun için liyakat çok önemli. Önümüzdeki yıllarda Türk futbolu daha iyi olacak inşallah" ifadelerini kullandı.



"TÜRK FUTBOLU İÇİN İNANDIĞIM BİRİ OLDUĞU ZAMAN YİNE GÖNLÜM İSTER Kİ BURADAKİ FUTBOL ADAMLARIMIZ BU FUTBOLCULARI DEĞERLENDİRSİN"

Görevde oldukları süre boyunca yurt dışında birçok futbolcuyu takip ettiklerini, bu dönemde de izlemeye devam edeceğini belirten Koçak, sözlerini şöyle noktaladı:



"Bizim futbolcu izlememiz devam ediyordu. Bu sadece ben, Stefan hoca ya da ekiple değil. Hepimizin kendine göre bir çevresi, görüştüğü gözlemciler vardı. O yüzden tabii ki biz de ona göre araştırma yapıyorduk. Bu bitmeyecek, devam edecek. Benim Avrupa'da Türk futbolu için inandığım biri olduğu zaman yine gönlüm ister ki buradaki futbol adamlarımız bu futbolcuları değerlendirsin. O yüzden çalışmalarımız devam edecek."