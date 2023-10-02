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Giriş Tarihi: 2.10.2023 11:50

Victor Osimhen'den Napoli açıklaması geldi! "Aramıza kimsenin girmesine izin vermeyeceğim"

Victor Osimhen’den Napoli açıklaması geldi! Aramıza kimsenin girmesine izin vermeyeceğim

Napoli'nin golcüsü Victor Osimhen, kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan ve gelen tepkiler sonrasında silinen gönderilerle ilgili ilk kez konuştu. Osimhen, "Aramıza kimsenin girmesine izin vermeyeceğim. Napoli taraftarlarına yönelik suçlamalar doğru değil. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

İtalya Seria A ekiplerinden Napoli'de forma giyen Victor Osimhen, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Golcü oyuncu, kulübün tepki çeken paylaşımları sonrasında ilk kez konuşurken açıklamasında, "2020'de Napoli'ye gelmek benim için harika bir karardı. Napoli, bana çok fazla sevgi ve nezaket gösterdi. Aramıza kimsenin girmesine izin vermeyeceğim. Napoli taraftarlarının tutkusu, her zaman kalbimle ve ruhumla oynama ateşini körüklüyor. Bu sevgi sarsılmaz. Napoli taraftarlarına yönelik suçlamalar doğru değil. Ailemin ve günlük hayatımın bir parçası haline gelen Napolili birçok arkadaşım. var. Nijerya'dakilere ve herkese, beni destekleyenlere teşekkür ediyorum. Sonsuza kadar minnettarım." dedi.

NE OLMUŞTU?
Napoli'nin TikTok platformundaki resmi hesabı, ligde golsüz sona eren Bologna maçında 24 yaşındaki futbolcunun penaltı kaçırmasını videoyla paylaşmış ve olayın tepki çekmesinin ardından bunu silmişti.

Futbolcunun menajeri Roberto Calenda, "Napoli'nin TikTok platformundaki resmi profilinde yaşananlar kabul edilemez. Victor'la alay eden bir video önce kamuoyuna duyuruldu ve ardından geç de olsa silindi. Victor'u korumak için yasal işlem başlatma ve her türlü girişimde bulunma hakkımızı saklı tutuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Geçen sezon takımının şampiyonluğunda büyük rol oynayan Osimhen, tüm kulvarlarda 39 maça çıkmış ve 31 gol atmıştı. Nijeryalı futbolcu, olayın ardından sosyal medya hesabında Napoli formasıyla paylaştığı fotoğraf ve videoları silmişti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Victor Osimhen'i gücendirmek veya alay etmek gibi bir niyetimiz asla olamaz. Söz konusu paylaşımın yanlış anlaşıldığını düşünüyoruz. Kanıt olarak, oyuncumuza yurt dışından birçok transfer teklifi gelmesine rağmen tümünü reddettiğimizi hatırlatırız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Ntvspor

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Victor Osimhen'den Napoli açıklaması geldi! "Aramıza kimsenin girmesine izin vermeyeceğim"
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