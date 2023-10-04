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Giriş Tarihi: 4.10.2023 13:25

Samsunspor’da, 'Futbol Direktörlüğü'ne Fuat Çapa getirildi

İHA
Samsunspor’da, ’Futbol Direktörlüğü’ne Fuat Çapa getirildi

Samsunspor’da, ‘Futbol Direktörlüğü’ görevine Fuat Çapa getirildi. Çapa, 2021-2022 sezonunda çalıştırdığı Samsunspor’da 25 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak maç başına 1.45 ortalama puan tutturmuştu.

Süper Lig'de 7 maçta 1 puan toplayarak son sırada bulunan Samsunspor'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrılmıştı. Kırmızı-beyazlılar yerli teknik direktör arayışlarından olumsuz sonuç alınca yabancı teknik direktör arayışına girdi. Kırmızı-Beyazlılar, yabancı teknik adamla birlikte takıma katkı sağlayacak Futbol Direktörlüğü görevine de eski teknik direktörleri Fuat Çapa'nın getirildiğini duyurdu.

Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda tesis edilen 'Futbol Direktörlüğü' görevine Fuat Çapa getirilmiştir. Daha önce takımımızda teknik direktör olarak görev yapan Çapa bundan böyle futbol takımının başında görevlendirilecek yabancı hocamızla birlikte takımın yönetiminden tam yetki ile sorumlu olacaktır. Futbol direktörümüze yeni görevinde başarılar diler alınan bu kararın takımımıza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadelerini kullanıldı.

Son olarak Samsunspor'u çalıştıran, ardından da bir süre yorumculuk yapan Çapa, 2021-2022 sezonunda çalıştırdığı Samsunspor'da 25 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak maç başına 1.45 ortalama puan tutturmuştu.

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Samsunspor’da, 'Futbol Direktörlüğü'ne Fuat Çapa getirildi
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