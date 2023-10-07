Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı’nın kariyerini değiştiren mesaj! Altay’a gidecekti, Old Trafford’da tarih yazdı

İŞTE O MESAJ!

"Kafanı toparla, sana bir Başkan olarak değil bugün bir ağabey olarak yazıyorum.

42 numaralı formanın ve Konya'nın hakkını Süper Lig de oynayarak vereceksin. Kumaşının iyi olduğunu, kaliteni, antrenmanlarda ve görev aldığın zaman sahada vereceksin. Geçmişte olanları kafandan sil unut. Seni ne kiraya veririm ne de satarım. Ömer Ali'den sonraki kaptan olacaksın. Birinci Lig'e falan da yollamam seni.

Sen yeter ki içindeki Abdülkerim'i antrenmanlarda dışarıya yansıt. En ufak bir olayda bozulma, moralini motivasyonunu yüksek tut. Bu işlerin doğasında bu var maalesef. Sabredip bekleyeceksin. Allah kalbine göre verir. Yarın antrenmandan önce biraz erken tesise gel. Adnan hoca ve İsmail hocan ile konuş formayı al ve kimseye verme ki bende senin yanında durayım. Ben de mukaveleni düzelteyim ve 'işte bu benim size söylediğim Abdülkerim' diyebileyim. Sen beni dinle, iki taraf da kazançlı çıkacak bu işten. Gitmeyi aklından sil! Ben olduğum sürece senin bonservisini ve kira bedelini ödeyecek para basılmadı, bunu unutma. 2016/2017 deki gibi ol, sen de kulüp de kazansın sana tavsiyem. Allah'a emanet ol."