Neymar’ın maçını Meler yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Ligi'nde maç yönetecek… Meler'in, bugün Pro Lig'in 9. haftasında Al Okhdood ile Al Hilalarasında oynanacak mücadelede düdük çalacağı duyuruldu. TFF'den yapılan açıklamada, SuudiArabistan Futbol Federasyonu'nun özel daveti ve MHK'nın onayıyla Meler'in bu maçta görevlendirildiği bildirildi. Saat 18.00'de başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Teknik direktör Jorge Jesus'untakımı Al Hilal, transfer döneminde kadrosuna Neymar, kaleci Bono, Ruben Neves, Milinkovic-Savic, Malcom ve Mitrovic gibi yıldızları katmıştı.