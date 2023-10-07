Neymar’ın maçını Meler yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Ligi'nde maç yönetecek… Meler'in, bugün Pro Lig'in 9. haftasındamücadelede düdük çalacağı duyuruldu. TFF'den yapılan açıklamada,ve MHK'nın onayıyla Meler'in bu maçta görevlendirildiği bildirildi. Saat 18.00'de başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.Al Hilal, transfer döneminde kadrosuna Neymar, kaleci Bono, Ruben Neves, Milinkovic-Savic, Malcom ve Mitrovic gibi yıldızları katmıştı.