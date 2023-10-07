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Giriş Tarihi: 7.10.2023

Neymar’ın maçını Meler yönetecek

Neymar’ın maçını Meler yönetecek
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Ligi'nde maç yönetecek… Meler'in, bugün Pro Lig'in 9. haftasında Al Okhdood ile Al Hilal arasında oynanacak mücadelede düdük çalacağı duyuruldu. TFF'den yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun özel daveti ve MHK'nın onayıyla Meler'in bu maçta görevlendirildiği bildirildi. Saat 18.00'de başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Teknik direktör Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, transfer döneminde kadrosuna Neymar, kaleci Bono, Ruben Neves, Milinkovic-Savic, Malcom ve Mitrovic gibi yıldızları katmıştı.

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Neymar’ın maçını Meler yönetecek
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