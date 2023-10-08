Beşiktaş İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş İstanbulspor canlı

UEFA Konferans Ligi'nde 2-0 öne geçtiği maçta İsviçre temslicisi Lugano'ya 3-2 yenilmesi sonrası Beşiktaş'ta ortalık toz duman olurken siyah-beyazlı ekip, bugün karşılaşacağı İstanbulspor'u yenip milli araya bir nebze moralli girmeyi hedefliyor. Kartal'da Gedson Fernandes, Arthur Masuaku, Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'ın sakatlıkları devam ettiği için karşılaşmanın kadrosunda yoklar.
Beşiktaş-İstanbulspor maçı Beşiktaş Tüpraş Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak. Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği karşılaşma, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
İSTANBUL'DA HAKAN YAKIN DÖNEMİ
Teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayıran İstanbulspor Hakan Yakın ile anlaştı. 46 yaşındaki çalıştırıcının bugün resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. Hakan Yakın, son olarak İsviçre'nin FC Schaffhausen takımında görev almıştı.
BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Bailly, Colley, Onur, Salih, Amir, Ghezzal, Chamberlain, Cenk, Aboubakar
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Ali Yaşar, Muammer, Loshaj, Mamadou, Traore, Ethemi, İbrahim