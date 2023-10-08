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Giriş Tarihi: 8.10.2023

Her yerde aslan!

Her yerde aslan!

Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazan Galatasaray, ligi de boş geçmedi. 58'de Davinson Sanchez'in golünde asistin sahibi olan İcardi, 86'da bu kez Mertens'in pasında ağları bulup, Antalya deplasmanında 3 puanı sarı-kırmızılı takımın hanesine yazdırdı. Son 7 lig sınavını da kazanan Cimbom maç fazlası ile zirveye oturdu

REKORA DOĞRU
G.Saray, Antalyaspor'a rakip olduğu son 15 lig maçını da kaybetmedi. Sarıkırmızılılar, rakibine en son Nisan 2016'da yenilirken sonrasında ise 11 galibiyet ve 4 beraberlik alıp hiç mağlup olmadı. Aslan böylece Mart 1990 ile Nisan 2017 arasında Adanaspor karşısında elde ettiği 15 maçlık en uzun serisini de egale etti.

DAVİNSON İLAÇ GİBİ GELDİ!
Yeni transferlerden Davinson Sanchez Aslan'a ilaç gibi geldi. M.United maçındaki 2 asistinin ardından Kolombiyalı stoper dün de sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü buldu. Sanchez son golünü Ocak 2022'de Tottenham forması ile atmıştı.

İLK YARI HEP KAPALI!
Bu sezon ligde ilk yarılarda kalesini gole en çok kapatan takım G.Saray oldu. Okan Buruk'un talebeleri, 8 karşılaşmanın ilk 45 dakikasında gol yemezken bu ligin de en iyi istatistiğine imza attı.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
Sarı-kırmızılılar, 2022/23 sezonunun başından bu yana 13 maçta kalesini gole kapattı. Galatasaray, 13'er kez gol yemeyen Juventus, Arsenal ve Lazio ile birlikte bu istatistikte liderliği paylaştı.

2 KRİTİK POZİSYON!
Maçın 26. dakikasında Antalyasporlu Buksa, Galatasaray'da kaleci Muslera'nın ayağına bastı. Hakem Zorbay Küçük, oyunu durdurup faul verdi. Buksa'nın kart görmemesi üzerine yoğun itirazda bulunan Uruguaylı eldiven, sarı kartla cezalandırıldı. G.Saray da resmi hesaptan bu kararı eleştirdi...
Kazımcan ile Jehezkel'in mücadelesine hakem Zorbay Küçük 'devam' dedi. Sarı-kırmızılı futbolcunun müdahalesinin nizami olduğuna karar verdi ve penaltı kararı çıkmadı. Kısa bir süre oyunu durdurup VAR'ı dinleyen Küçük, ardından devam ettirdi.

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