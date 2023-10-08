Her yerde aslan!

G.Saray, Antalyaspor'a rakip olduğu son 15 lig maçını da kaybetmedi. Sarıkırmızılılar, rakibine en son Nisan 2016'da yenilirken sonrasında ise 11 galibiyet ve 4 beraberlik alıp hiç mağlup olmadı. Aslan böylece Mart 1990 ile Nisan 2017 arasında Adanaspor karşısında elde ettiği 15 maçlık en uzun serisini de egale etti.Yeni transferlerdenDavinson SanchezAslan'a ilaç gibi geldi.M.United maçındaki2 asistinin ardındanKolombiyalı stoperdün de sarı-kırmızılıforma ile ilk golünübuldu. Sanchezson golünü Ocak2022'de Tottenhamforması ile atmıştı.Bu sezon ligde ilk yarılarda kalesini gole en çok kapatan takım G.Saray oldu. Okan Buruk'un talebeleri, 8 karşılaşmanın ilk 45 dakikasında gol yemezken bu ligin de en iyi istatistiğine imza attı.Sarı-kırmızılılar, 2022/23 sezonunun başından bu yana 13 maçta kalesini gole kapattı. Galatasaray, 13'er kez gol yemeyen Juventus, Arsenal ve Lazio ile birlikte bu istatistikte liderliği paylaştı.Maçın 26. dakikasında Antalyasporlu Buksa, Galatasaray'da kaleci Muslera'nın ayağına bastı. Hakem Zorbay Küçük, oyunu durdurup faul verdi. Buksa'nın kart görmemesi üzerine yoğun itirazda bulunan Uruguaylı eldiven, sarı kartla cezalandırıldı. G.Saray da resmi hesaptan bu kararı eleştirdi...Kazımcan ile Jehezkel'in mücadelesine hakem Zorbay Küçük 'devam' dedi. Sarı-kırmızılı futbolcunun müdahalesinin nizami olduğuna karar verdi ve penaltı kararı çıkmadı. Kısa bir süre oyunu durdurup VAR'ı dinleyen Küçük, ardından devam ettirdi.