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Giriş Tarihi: 8.10.2023

Lider Eyüpspor tam gaz yola devam ediyor

Lider Eyüpspor tam gaz yola devam ediyor
Trendyol 1.Lig'de ilk 6 maçını kazandıktan sonra geçen hafta Sakarya yenilgisiyle serisine son veren Eyüpspor, dün hata yapmadı. Arda Turan yönetimindeki eflatun-sarılılar, sahasında Bodrum FK'yı 3-0 mağlup etti. Eyüpspor'un gollerini Prince Ampem, Ahmed Kutucu ve penaltıdan Bruno kaydetti. 23 yaşındaki Ahmed Kutucu, bu sezon 7. golünü ağlara bıraktı. İstanbul temsilcisi 21 puanla liderliğini sürdürdü. 4 maç aradan sonra yenilgiyle tanışan Bodrum ise 14 puanla 4. sırada yer aldı. Diğer sonuçlar: Bandırma-A. Çorum: 0-0, Manisa FK-Sakarya: 1-1, Şanlırufa-G.Birliği: 1-2.
TOPLU SONUÇLAR:
TFF 2. Lig Beyaz Grup: Serik Bld-Nazilli Bld.: 1-1 Kırşehir-Ankaraspor: 0-1 Kırklareli-Karacabey Bld.: 0-0 Bursa-Ankara Demir: 0-2 Buca 1928-Beyoğlu Yeni Çarşı: 2-0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Arnavutköy Bld.-Aksaray Bld.: 0-0 Isparda 32-İskenderun: 2-1
TFF 3. Lig 3. Grup: Akhisar-Silivri: 0-3
TFF 3. Lig 4. Grup: Sultanbeyli-Sebat Gençlik: 1-5

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Lider Eyüpspor tam gaz yola devam ediyor
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