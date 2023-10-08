Lider Eyüpspor tam gaz yola devam ediyor

Trendyol 1.Lig'de ilk 6 maçını kazandıktan sonra geçen hafta Sakarya yenilgisiyle serisine son veren Eyüpspor, dün hata yapmadı. Arda Turan yönetimindekieflatun-sarılılar, sahasındaBodrum FK'yı 3-0 mağlupetti. Eyüpspor'un gollerini Prince Ampem, Ahmed Kutucu ve penaltıdan Bruno kaydetti. 23 yaşındaki Ahmed Kutucu,bu sezon 7. golünü ağlara bıraktı.İstanbul temsilcisi 21 puanlaliderliğini sürdürdü. 4 maç aradan sonra yenilgiyle tanışan Bodrum ise 14 puanla 4. sırada yer aldı. Diğer sonuçlar: Bandırma-A. Çorum: 0-0, Manisa FK-Sakarya: 1-1, Şanlırufa-G.Birliği: 1-2. TOPLU SONUÇLAR: TFF 2. Lig Beyaz Grup:Serik Bld-Nazilli Bld.: 1-1Kırşehir-Ankaraspor: 0-1Kırklareli-Karacabey Bld.: 0-0Bursa-Ankara Demir: 0-2Buca 1928-Beyoğlu Yeni Çarşı: 2-0 TFF 2. Lig Kırmızı Grup:Arnavutköy Bld.-Aksaray Bld.: 0-0Isparda 32-İskenderun: 2-1 TFF 3. Lig 3. Grup:Akhisar-Silivri: 0-3 TFF 3. Lig 4. Grup:Sultanbeyli-Sebat Gençlik: 1-5