SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Bjelica gidiyor, Abdullah Avcı geliyor

ULAŞ ÖZDEMİR - BU DEĞİŞİM KAÇINILMAZDI

Nenad Bjelica, ligin son 8 haftasında takımın başına geçti. İki kamp dönemi geçirdi ve ligin 8. haftası. Bir transfer dönemi geçirilmiş, hocanın istediği bütün oyuncular da kadroya dahil edilmiş. Böylesi bir süreçte teknik direktörün mevcut kadrodaki oyuncular ve takıma dahil edilen yeni futbolcularla beraber bir oyun oluşturması gerekiyordu. Trabzonspor'un hazırlık maçları da dahil 21 maçlık periyotta hâlâ bir oyunu yok. Yine hâlâ kadrodaki oyuncuların bazıları ya gerçek mevkilerinde oynatılmıyor ya da ana 11'de tercih edilmiyor. Böylesi bir yapıdan Trabzonspor gibi büyük bir takımın sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi mümkün değil. Dolayısıyla artık bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Görünen o ki Sayın Ertuğrul Doğan da hocayla yollarını ayıracak. Peki takımın başına kim gelecek? Önemli olan soru bu. En güçlü aday Abdullah Avcı. Bu kez 8. hafta ve yine bir milli ara. Buna tevafuk diyebilir miyiz?