SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Bjelica gidiyor, Abdullah Avcı geliyor

Trabzonspor'un başında 16 maçta 8 galibiyet 8 mağlubiyet alarak beklentileri karşılayamayan Nenad Bjelica'nın bileti kesildi. Son Adana Demirspor yenilgisinin ardından dün acil olarak toplanan yönetim kurulu, kötü sonuçların faturasını Hırvat teknik adama keserek bu konudaki yetkiyi Başkan Ertuğrul Doğan'a verdi. Doğan'ın da kurmaylarının kararına saygılı olduğu ve ayrılık sürecini başlattığı öğrenildi. İki tarafın avukatlarının fesih görüşmeleri için temasa geçtiği kaydedildi. Geçen sezon nisan ayında 2.5 yıllık imza atan Bjelica, 1.6 milyon Euro maaş alıyordu.
YENİ TEKNİK ADAM İLE BU HAFTA İMZALAR ATILABİLİR
Yeni teknik adam için de görüşen yönetimde Trabzonspor'u 2021-2022'de şampiyon yapan Abdullah Avcı'nın adı öne çıktı ve hemen ardından sıcak temas kuruldu. Tecrübeli çalıştırıcı ile ilişkileri oldukça iyi olan Başkan Doğan'ın resmi ayrılığın gerçekleşmesinden sonra Avcı ile bir araya gelerek masaya oturacağı bildirildi. 60 yaşındaki teknik adamın bu hafta içinde Trabzon'a gelerek resmi sözleşmeye imza atma ihtimali oldukça yüksek görülüyor.
ULAŞ ÖZDEMİR - BU DEĞİŞİM KAÇINILMAZDI
Nenad Bjelica, ligin son 8 haftasında takımın başına geçti. İki kamp dönemi geçirdi ve ligin 8. haftası. Bir transfer dönemi geçirilmiş, hocanın istediği bütün oyuncular da kadroya dahil edilmiş. Böylesi bir süreçte teknik direktörün mevcut kadrodaki oyuncular ve takıma dahil edilen yeni futbolcularla beraber bir oyun oluşturması gerekiyordu. Trabzonspor'un hazırlık maçları da dahil 21 maçlık periyotta hâlâ bir oyunu yok. Yine hâlâ kadrodaki oyuncuların bazıları ya gerçek mevkilerinde oynatılmıyor ya da ana 11'de tercih edilmiyor. Böylesi bir yapıdan Trabzonspor gibi büyük bir takımın sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi mümkün değil. Dolayısıyla artık bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Görünen o ki Sayın Ertuğrul Doğan da hocayla yollarını ayıracak. Peki takımın başına kim gelecek? Önemli olan soru bu. En güçlü aday Abdullah Avcı. Bu kez 8. hafta ve yine bir milli ara. Buna tevafuk diyebilir miyiz?