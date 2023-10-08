Zor karar!

Beşiktaş'ta son oynanan Lugano mağlubiyetin ardından taraftarların protestoları sonrası teknik direktör Şenol Güneş görevinden istifa etmiş, yönetim kurulu da olağünüstü seçim kararı almıştı.Çebi'nin yönetim kurulunda ciddi bir değişime giderek adaylığını koyma ihtimali bulunuyor.Bodrum'daki yazlığına giden Çebi'nin kararını hafta içerisinde açıklaması bekleniyor. Ancak yaşanılan süreç, taraftarların gösterdiği ağır tepkiler, ailesini ve yakınlarını farklı düşünceye sevk etmiş noktada. Ailesinin, başkan Çebi'ye,diyerek seçimde adaylığını koymasının doğru olmayacağını söyledikleri kaydedildi.Beşiktaş Kulübü'nün gerçekleştireceği seçim için ilk aday olan Hasan Arat, çalışmalarına hız kazandırdı. Arat'ın yönetim kurulu listesi için siyah-beyazlı camianın birçok önde gelen isimlerle görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.Siyah-beyazlıların Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın da olağanüstü genel kurulda aday olacağı konuşuluyor. Ancak Kocadağ'ın, Ahmet Nur Çebi'nin kararını beklediği ve başkanın seçime girip girmemesine bağlı olarak hareket edeceği belirtildi.Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün işlerinden dolayı yurt dışında olduğu ve yarın İstanbul'a döneceği kaydedildi. Kurmaylarıyla toplanacak olan Tevfik Yamantürk'ün hafta içinde basın toplantısı düzenleyerek adaylığını açıklayacağı belirtildi.Başkanlık için adı geçen isimlerden biri olan Serdal Adalı ise henüz kararını vermedi. Ekibiyle birlikte durum değerlendirmesi yapan Adalı'ya çevresinden adaylık baskısı olduğu kaydedildi. Serdal Adalı'nın durumu da hafta içinde netlik kazanacak.