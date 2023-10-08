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Giriş Tarihi: 8.10.2023

Zor karar!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Zor karar!

Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi’nin olağanüstü kongrede aday olup olmayacağı merak konusu: Bodrum'daki yazlığına çekilen başkanın yönetiminde değişime giderek yeniden aday olma ihtimali bulunuyor. Ancak yaşanılan sancılı süreç ve taraftarların gösterdiği tepkiler ailesini farklı düşüncelere sevk etti. Yakınlarının, Çebi'ye hak etmediği tepkiler aldığını belirterek görevi bırakmasını telkin ettiği öğrenildi

Beşiktaş'ta son oynanan Lugano mağlubiyetin ardından taraftarların protestoları sonrası teknik direktör Şenol Güneş görevinden istifa etmiş, yönetim kurulu da olağünüstü seçim kararı almıştı. Seçimin kasım sonu ya da aralık ayı başında yapılması planlanırken gözler, Başkan Ahmet Nur Çebi'ye çevrildi. Çebi'nin yönetim kurulunda ciddi bir değişime giderek adaylığını koyma ihtimali bulunuyor.

AİLESİ BIRAKMASINI İSTEDİ
Bodrum'daki yazlığına giden Çebi'nin kararını hafta içerisinde açıklaması bekleniyor. Ancak yaşanılan süreç, taraftarların gösterdiği ağır tepkiler, ailesini ve yakınlarını farklı düşünceye sevk etmiş noktada. Ailesinin, başkan Çebi'ye, "Çok yıprandın, sağlığına da zararı oldu. Emek verdin, zaman ve para harcadın ama hak etmediğin şeyler yapılıyor" diyerek seçimde adaylığını koymasının doğru olmayacağını söyledikleri kaydedildi.

HASAN ARAT ÇALIŞIYOR
Beşiktaş Kulübü'nün gerçekleştireceği seçim için ilk aday olan Hasan Arat, çalışmalarına hız kazandırdı. Arat'ın yönetim kurulu listesi için siyah-beyazlı camianın birçok önde gelen isimlerle görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

KOCADAĞ BEKLEMEDE
Siyah-beyazlıların Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın da olağanüstü genel kurulda aday olacağı konuşuluyor. Ancak Kocadağ'ın, Ahmet Nur Çebi'nin kararını beklediği ve başkanın seçime girip girmemesine bağlı olarak hareket edeceği belirtildi.

YAMANTÜRK YARIN DÖNÜYOR
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün işlerinden dolayı yurt dışında olduğu ve yarın İstanbul'a döneceği kaydedildi. Kurmaylarıyla toplanacak olan Tevfik Yamantürk'ün hafta içinde basın toplantısı düzenleyerek adaylığını açıklayacağı belirtildi.

ADALI'YA BASKI VAR
Başkanlık için adı geçen isimlerden biri olan Serdal Adalı ise henüz kararını vermedi. Ekibiyle birlikte durum değerlendirmesi yapan Adalı'ya çevresinden adaylık baskısı olduğu kaydedildi. Serdal Adalı'nın durumu da hafta içinde netlik kazanacak.

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Zor karar!
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